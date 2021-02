Neymar forfait pour le 8e de finale aller Barça-PSG en Ligue des champions

et AFP

publié le 11/02/2021 à 16:30

La malédiction se poursuit. Comme lors du 8e de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid en mars 2018, comme à l'aller et au retour contre Manchester United au même stade de la compétition un an plus tard, Neymar sera forfait pour le 8e aller sur la pelouse du FC Barcelone, mardi 16 février (21h).

Sorti sur blessure mercredi 10 février à la 57e minute du 32e de finale de Coupe de France à Caen, le numéro 10 du PSG souffre d’une lésion du long adducteur, a annoncé le club de la capitale dans un point médical aux alentours de 16h30, jeudi 11 février. "À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ quatre semaines selon l’évolution".

Quatre semaines, c'est un jour de plus avant le 8e de finale retour au Parc des Princes, le mercredi 10 mars. Le retour de Neymar pour cette échéance n'est donc pas du tout certain... Pour le match aller, Paris devra également se passer de l'Argentin Angel Di Maria (lésion du muscle droit fémoral de la cuisse droite). Kylian Mbappé, lui, est pour l'instant à 100% de ses moyens. Le PSG a encore un match à disputer avant de se rendre au Camp Nou, samedi 13 février (17h) contre Nice à domicile lors de la 25e journée de L1.