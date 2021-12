Ligue des champions : l'UEFA va refaire le tirage des 8es après deux énormes erreurs

Le PSG n'est plus du tout certain d'affronter Manchester United en 8es de finale de la Ligue des champions en février et mars prochains, tout comme Lille va peut-être finalement éviter Chelsea. Confronté à la gronde, notamment, de l'Atlético de Madrid, l'UEFA a purement et simplement décidé d'annuler le tirage au sort effectué entre 12h10 et 12h25, lundi 13 décembre. Elle procédera à une nouvelle cérémonie à partir de 15h le même jour.

Explications. Villareal a d'abord hérité de Manchester United. Or, les deux clubs, issus du même groupe de la phase de poules, ne pouvaient se retrouver à se stade de la compétition. Dans l'urgence, l'ancien attaquant russe Andrey Arshavin a tiré une autre boule : Manchester City. Cela relevait alors de l'anecdote, l'UEFA étant d'ordinaire infaillible dans ses procédures.

Le nœud du problème est intervenu dans la foulée. La boule contenant Manchester United, sans doute en raison de l'erreur précédente, n'a pas été placée parmi celles des adversaires de l'Atlético de Madrid... qui s'est retrouvé avec l'ogre de la compétition, le Bayern Munich. C'est finalement le PSG qui s'est retrouvé avec MU, après un tirage de fait faussé dès le premier tiers.

"Problème technique avec le logiciel d'un fournisseur"

Dans un communiqué, l'UEFA a justifié ces erreurs par "un problème technique avec le logiciel d'un fournisseur de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour jouer les autres. Une erreur matérielle est survenue.