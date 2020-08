publié le 12/08/2020 à 16:30

Faut-il prendre au pied de la lettre la petite phrase lâchée par Thomas Tuchel à propos de Kylian Mbappé à près de 24 heures du quart de finale de Ligue des champions du PSG face à l'Atalanta Bergame à Lisbonne ? "S'il fait un bon entraînement mardi soir et que rien d'extraordinaire n'arrive, il sera dans l'équipe mercredi (12 août, 21h, ndlr)", a assuré le coach allemand.

Alors, Mbappé finalement titulaire à l'Estadio da Luz, 19 jours après son entorse à la cheville droite face à Saint-Étienne en finale de Coupe de la Ligue (1-0) ? Plus certainement, c'est une autre phrase de Tuchel qu'il faut prendre en compte : "Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de finir le match avec Kylian car cela donne à Neymar un joueur qui aime jouer à côté de lui".

Le champion du monde français de 21 ans semble plus devoir endosser un rôle de joker de luxe lors de ce quart, notamment si le match ne tourne pas dans le bon sens pour Paris. En cas de succès, la demi-finale face à Leipzig ou l'Atlético Madrid arrivera six jours tard. Tuchel pourrait alors compter sur un Mbappé titulaire, à 100% ou presque.

Herrera et Sarabia d'entrée ?

Le mini-stage des Parisiens à Faro depuis samedi 8 août permet de dégager l'équipe de départ suivante : Keylor Navas dans les buts, Thiago Silva et Presnel Kimpembe en défense centrale, Thilo Kehrer et Juan Bernat sur les côtés, Ander Herrera plutôt que Leandro Paredes au milieu avec Marquinhos et Idrissa Gueye, Neymar a priori en numéro 10 derrière Mauro Icardi et Pablo Sarabia.

Rappelons que le PSG est privé pour ce match de Angel Di Maria (suspendu), Edinson Cavani (pas conservé en juin, comme Thomas Meunier) et Marco Verratti (mollet), qui sera peut-être rétabli pour la demie, voire pour la finale du dimanche 23 août. Côté Atalanta, Gian Piero Gasperini doit faire sans son gardien titulaire, Pierluigi Gollini, et son buteur Josip Ilicic.

Atalanta-PSG : les équipes de départ probables

Atalanta : Sportiello - Toloi, Caldara (ou Palomino), Djimsiti - Castagne (ou Hateboer), De Roon, Freuler, Gosens - Gomez, Zapata, Malinovskyi (ou Pasalic)

PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Herrera (ou Paredes), Marquinhos, Gueye - Neymar - Sarabia (ou Mbappé), Icardi