Le Havre a été sacré champion de France de Ligue 2, vendredi 2 juin et retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine, lors d'une 38e et dernière journée chaotique, marquée par l'arrêt du match Bordeaux-Rodez. Selon la décision de la Ligue nationale concernant le match de Rodez à Bordeaux, Annecy pourrait être le quatrième relégué et Rodez sauvé.

Cela faisait quatorze ans que les Normands attendaient cela. Ce vendredi, Le Havre AC a été sacré champions de la Ligue 2. Alors que la soirée a d'abord été marquée par l'agression du buteur bordelais Lucas Buades par un supporter, forçant l'arrêt du match Bordeaux-Rodez, le terrain a été envahi dans les dernières secondes du match Dijon-Le Havre.

L'arbitre a dû interrompre la rencontre, le temps que les supporters évacuent la pelouse. Le match a repris très brièvement mais sans les Dijonnais, restés au vestiaire. "C'est juste incroyable, on vit un rêve", a déclaré l'entraîneur havrais Luka Elsner. "C'est un groupe extraordinaire, qui a tellement de ressources, tellement de forces".



