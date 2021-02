Ligue 1 : sur quelles chaînes du groupe Canal+ suivre les matches de la 25e journée

publié le 12/02/2021 à 19:03

Le 100e "Clasico" entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a signé la fin de l'aventure de Téléfoot, la chaîne lancée en août dernier par le groupe Mediapro, qui a finalement perdu les droits de diffusion de 80% des matches de Ligue 1 au terme d'un éprouvant feuilleton pour les clubs.

Détenteur des 20% restants, soit deux affiches par journée, le groupe Canal+ a récupéré l'intégralité des droits jusqu'à la fin de cette saison 2020-2021, non pas au terme de l'appel d'offres lancé en urgence par la Ligue de Football Professionnel mais d'une négociation de gré à gré.

Mais attention, suivant l'équipe que vous suivez - ou souhaitez voir un match -, il ne suffit pas d'être abonné uniquement à Canal+. Sans aucune option dans votre abonnement, vous pourrez voir sur la chaîne principale du groupe trois affiches lors de la 25e journée : PSG - Nice, samedi 13 février à 17h, Lille - Brest le lendemain à 17h et Bordeaux - Marseille le dimanche soir (21h).

Les matches du dimanche 15h seulement sur Foot+ 24/24

Les rencontres Reims - Lens, Lyon - Montpellier et Monaco - Lorient seront diffusées sur Canal+ Sport, chaîne qui figure dans différents packs additionnels facturés 15 euros par mois, en plus des 19,90 euros de base pour la plupart des abonnés.

Quant au quatre matches du dimanche 15h, en l'occurrence Angers - Nantes, Dijon - Nîmes, Metz - Strasbourg et Rennes - Saint-Étienne, ils seront disponibles sur Foot+ 24/24. Y accéder demande une dépense supplémentaire de 20 euros sur 24 mois. Cet abonnement comprend aussi Rugby+ et Golf+.

Une chaîne digitale lancée samedi 13 février

Joint par RTL, le service de presse de Canal+ précise qu'une chaine digitale va être lancée samedi 13 février et sera gratuite pour tous les abonnés au pack Sport+. Elle proposera toutes les rencontres et toutes les émissions foot du groupe en direct et en intégralité, sauf celles du dimanche 15h, qui feront l'objet d'un multiplex avant d'être disponibles en intégralité en différé.

Samedi 13 février :

17h00 : Paris SG - Nice sur Canal+

19h00 : Reims - Lens sur Canal+ Sport

21h00 : Lyon - Montpellier sur Canal+ Sport

Dimanche 14 février :

13h00 : Monaco - Lorient sur Canal+ Sport

15h00 : Angers - Nantes sur Foot+ 24/24

Dijon - Nîmes

Metz - Strasbourg

Rennes - Saint-Étienne

17h00 : Lille - Brest sur Canal+

21h00 : Bordeaux - Marseille sur Canal+