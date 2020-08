Ligue 1 : quand et contre qui vont débuter le PSG, l'OL et l'OM ?

publié le 25/08/2020 à 11:03

Les détracteurs de la Ligue 1 ont bien dû rire, vendredi 21 août, en apprenant le score du premier match de la saison 2020-2021 : 0-0 entre Bordeaux et Nantes. La suite de cette journée de reprise s'est avérée plus prolifique avec 18 buts en six rencontres, un 4-0 entre Nîmes et Brest, un 2-2 entre Monaco et Reims ou un 3-1 pour Lorient contre Strasbourg.

Trois des dix matches au programme ont été reportés, Marseille - Saint-Étienne (au jeudi 17 septembre) à cause de quatre cas de coronavirus dans les rangs de l'OM, PSG - Metz (au mercredi 16 septembre) et Montpellier - Lyon (au mardi 15 septembre) en raison de la participation des Parisiens et des Lyonnais aux demi-finales de la Ligue des champions.

Si la situation sanitaire le permet, l'OL retrouvera le championnat vendredi 28 août (21h) à domicile face à Dijon en ouverture de la 2e journée. L'équipe de Rudi Garcia enchaînera avec un déplacement à Bordeaux, vendredi 11 septembre (21h).



Lens - PSG reporté au 10 septembre

Et Paris ? Le finaliste de la Ligue des champions devait en théorie débuter la défense de son titre à Lens samedi 29 août (21h), six jours après sa défaite face au Bayern Munich (1-0). Mais lundi 24 août, il a officiellement demandé à la LFP le report de cette rencontre pour souffler quelques jours de plus après une fin de saison intense entre finales de Coupes nationales et "Final 8" à Lisbonne.

Le bureau de la Ligue a examiné la question mardi 25 août et répondu favorablement à la requête. Le match est reprogrammé le jeudi 10 septembre, juste après une trêve internationale avec Suède - France samedi 5 septembre (20h45) et France - Croatie mardi 8 septembre (20h45) dans le cadre de la Ligue des Nations.

PSG - OM prévu le 13 septembre

Le Paris Saint-Germain devra donc enchaîner trois matches en six jours : après le déplacement chez le promu lensois et avant la réception de Metz est prévue celle de Marseille le dimanche 13 septembre (21h), pour le 98e "Clasico" à la française de l'histoire.

Celui qui est donc toujours le seul club français à avoir soulevé la Ligue des champions, en 1993, doit de son côté commencer sa saison à Brest, dimanche 30 août (21h), en clôture de la 2e journée. D'après le protocole de sa toute récente commission Covid, la Ligue considère que le virus est "circulant" dans un club à partir du moment où une équipe a "plus de 3 joueurs ou encadrants isolés sur 8 jours glissants".