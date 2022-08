Ligue 1 : PSG, OM, OL... Ce qu'il faut retenir de la troisième journée de championnat

Le Paris Saint-Germain reçu trois sur trois. Le leader parisien est allé s'imposer (7-1) sur la pelouse de Lille en clôture de la troisième journée du Championnat de France. Lors de cette partie, Kylian Mbappé s'est notamment illustré avec un but inscrit après seulement huit secondes de jeu et en signant un triplé.

Du côté des Olympiques, le succès a aussi été au rendez-vous. En ouverture ce vendredi 19 août, l'Olympique lyonnais a glané une deuxième victoire sur sa pelouse face à Troyes (4-1). Réduit à dix, l'Olympique de Marseille est aussi parvenu à s'imposer à domicile face au FC Nantes (2-1).

Dans une autre rencontre très attendue de cette troisième journée, le Racing Club de Lens est allé empocher les trois points sur la pelouse de Monaco (4-1). Nice a connu un dimanche après-midi difficile du côté de Clermont avec un revers (1-0). Rennes a obtenu son premier succès de la saison face à Ajaccio (2-1).

Le PSG en mode "Fast and Furious"

Encore, encore et encore. Annoncé comme un test, le Paris Saint-Germain a encore régalé en s'imposant (7-1) sur la pelouse de Lille. Pressé, le TGV parisien a ouvert la marque dès la huitième seconde grâce à Kylian Mbappé, auteur d'un triplé dans cette rencontre. Le trio Mbappé-Messi-Neymar a été étincelant et tient peut-être l'un de ses matchs références depuis le début de sa collaboration. Cette démonstration offensive était aussi l'occasion de mettre un terme à la polémique après le "penaltygate" de la semaine dernière. Avec trois succès en autant de journées, le club de la capitale a donc inscrit la bagatelle de 17 buts et occupe évidemment la tête du championnat.

Un Lyon à deux visages

Après une victoire inaugurale difficile (2-1) sur Ajaccio et un déplacement à Lorient reporté, l'Olympique lyonnais devait rassurer ses supporters. Les Gones ont réussi leur mission avec un succès (4-1) face à Troyes. Si la première mi-temps n'a pas été brillante côté lyonnais, le deuxième acte a été davantage brillant avec une intensité supérieure et une prestation collective très convaincante avec trois buts inscrits, dont un doublé pour le Brésilien Tetê. Après trois journées, Troyes est la seule formation à compter 0 point dans son escarcelle. Les joueurs de l'Estac devront vite en engranger, quatre équipes descendront à l'issue de la saison.

Marseille a buté mais a triomphé

Le Vélodrome est passé par différents états ce samedi 20 août. Celui qu'il retiendra au final, c'est sûrement la joie. La joie de voir ses joueurs s'imposer (2-1) face à un FC Nantes accrocheur. Le public olympien était curieux de voir les premiers pas en tant que titulaire d'Alexis Sanchez. Le Chilien a été particulièrement intéressant. Le Vélodrome a ensuite exulté sur l'ouverture du score de Mbemba avant de déchanter en voyant Gigot se faire expulser et offrir un pénalty, transformé par Blas. Mais l'OM a fini par s'imposer après un but de Pallois contre son camp.

Monaco et Nice dans le dur

Ce samedi 20 août, au Stade Louis II, un ouragan Sang et Or s'est abattu sur Monaco. Le Racing Club de Lens s'est imposé (4-1) face à une formation monégasque, réduite à dix mais invaincue en championnat depuis douze matchs. Les hommes de Frank Haise démontrent qu'ils seront encore une équipe difficile à manœuvrer cette saison. Et au classement, Lens est dauphin du Paris Saint-Germain. De son côté, Monaco doit réagir et glaner des points pour être le plus tôt possible dans les premières places.

Et le voisin niçois n'a pas fait mieux. En déplacement à Clermont, l'OGC Nice s'est incliné (1-0) et ne s'est pas du tout rassuré avant son barrage retour de Ligue Europa Conférence. Pas dans un grand jour ce dimanche, Nice a même terminé la rencontre à neuf contre onze après les expulsions de Mario Lemina et Jean-Clair Todibo. La formation niçoise, aux objectifs élevés, attend encore de décrocher son premier succès de l'année.

Du rouge dans tous les sens

Ce dimanche 21 août était rouge sur les routes dans le sens des retours. Et la couleur rouge était aussi à l'honneur sur les pelouses de Ligue 1 ce week-end. Quatre cartons rouges ont notamment été distribués lors du succès d'Auxerre à Montpellier (2-1). Au total, onze joueurs ont été expulsés lors de cette troisième de journée de Ligue 1. Selon l'organisme Opta, c'est un record pour une seule journée de championnat depuis la saison 1991-1992.

