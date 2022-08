Ligue 1 : "Adil Rami apporte la bonne humeur dans le vestiaire", raconte Florian Tardieu

Promus et maintenus en Ligue 1 la saison dernière, les Troyens connaissent un début d'année difficile. Défaits à Montpellier, puis à domicile face à Toulouse (3-0), l'ESTAC est déjà sous pression, dans une saison où 4 clubs (contre 2 habituellement) descendront en Ligue 2. Florian Tardieu, milieu de terrain de l'ESTAC, est revenu les prestations de son équipe et notamment la défaite face au TFC : "On avait un peu les têtes à l'envers. On était frustré, énervé dans le vestiaire, avec un mal de crâne" explique t-il, avant de poursuivre, on est vraiment motivé, on a plus le choix, on s'est remis les têtes à l'endroit, avec plus de rigueur, plus d'envie, plus d'abnégation et plus de motivation. C'est la solidarité. Il faut retrouver un groupe et ne rien lâcher", conclut Florian Tardieu.

L'ancien joueur de Sochaux est aussi revenu sur le rôle d'Adil Rami dans le vestiaire. Le défenseur central, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France a signé à l'ESTAC l'été dernier : "Il apporte la bonne humeur. Il est toujours heureux, toujours souriant. C'est un leader. Il parle à tous les entraînements, à chaque match" insiste Florian Tardieu, quand il me parle je prends ses conseils à cœur et je l'écoute."

Je sais ce que je ne veux plus dans ma vie Florian Tardieu

Enfin, le milieu français s'est également confié sur sa carrière. À 30 ans, il dispute seulement sa deuxième année en Ligue 1. Formé à Istres, Florian Tardieu a failli arrêter le football à 18 ans, avant de participer aux entraînements avec le groupe professionnel : "Je faisais 6h-9h du matin sur le chantier en tant que peintre en bâtiment, j'allais m'entraîner, et l'après-midi je retournais travailler de 13h à 17h" explique-t-il, aujourd'hui le matin je suis fier de me lever pour aller m'entraîner et je sais ce que je ne veux plus dans ma vie."

