Ligue 1 : PSG, Classico, derbys... Les chocs de la saison 2021-2022

Comme chaque année, il y a les rencontres entre ces grandes équipes qui nous font vibrer et promettent généralement un beau spectacle. Et le premier grand match de cette saison 2021-2022 opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais dès la 6e journée de Ligue 1, le 19 septembre 2021. Le match retour aura lieu, lors de la 20e journée de championnat.

Autre choc de cette saison entre le PSG, à qui le titre avait échappé de peu, en faveur justement de Lille. C'est donc Paris qui recevra le tenant du titre pour la 12e journée de Ligue 1, le 31 octobre 2021. Pour le match retour qui se jouera à Pierre Mauroy, le LOSC accueillera les hommes des Mauricio Pochettino au cours de la 23e journée du Championnat de France.

Les rencontres entre les deux Olympiques s'annoncent elles aussi, prometteuses. D'un côté, l'Olympique Lyonnais, de l'autre, l'Olympique de Marseille. C'est Lyon qui recevra l'OM en premier pour la 14e journée de championnat, le week-end du 19-20-21 novembre 2021. Les Marseillais recevront ensuite Lyon pour la 35e journée de Ligue 1.

Le Classico

PSG - OM / OM -PSG, le mythique Classico qui oppose Paris et Marseille. Des rencontres généralement synonymes de cartons, comme l'an passé où sur les deux matchs, 6 cartons rouges avaient été donnés et 17 jaunes. Des expulsions, des tensions et des buts, tout ce qu'il y a de plus normal quand ces deux équipes s'affrontent. Cette année, les parisiens se déplaceront au Stade Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille lors de la 11e journée de Ligue 1, le 24 octobre 2021. Le match retour se jouera au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain accueillera son meilleur ennemi, Marseille durant la 32e journée de championnat.

Les différents derbys

C'est sans doute le derby le plus attendu. Mais aussi celui qui peut s'avérer tendu du côté des deux équipes. C'est Saint-Étienne qui ouvrira le bal en recevant les lyonnais à Geoffroy Guichard, le 3 octobre 2021 pour la 9e journée de championnat. L'occasion pour les Verts de donner le ton et d'effacer l'humiliation qu'ils avaient subi l'an passé au match retour, 5-0, mais aussi leur défaite du match aller, 2-1. L'Olympique Lyonnais accueillera l'ASSE pour le match retour qui aura lieu le 23 janvier 2022 lors de la 22e journée.

Il y aura aussi du spectacle dans le Nord de la France avec le fameux derby du Nord. C'est Lens qui aura l'honneur de recevoir le Champion de France en titre, Lille. La rencontre aura lieu lors de la 6e journée de Ligue 1, le 19 septembre 2021. Le match retour, se déroulera au Stade Pierre Mauroy. Le LOSC recevra son grand rival, Lens au cours de la 32e journée de Ligue 1. Les Sang et Or auront une revanche à prendre, puisqu'ils avaient pris une correction lors des deux derbys la saison précédente. Lens s'était incliné 4-0 et 3-0. De quoi être plus motivé que jamais pour remettre les pendules à l'heure.