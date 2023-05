Ligue 1 : à Nantes, une prime jusqu'à 50.000 euros en cas de maintien

Le FC Nantes va disputer un match capital dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 face au Racing club de Strasbourg, dimanche à 15h au stade de la Beaujoire. Les Canaris, 17e et premiers relégables, reçoivent les Alsaciens, 16e et premiers non-relégables et qui comptent le même nombre de points (32 pts chacun) à cinq journées de la fin. Une affiche d'autant plus importante que les Nantais ont été humiliés par Toulouse en finale de la Coupe de France (5-1), le samedi 29 avril dernier. Pour motiver les troupes, la direction et les joueurs ont convenu jeudi d'une prime en cas de maintien dans l'élite, selon les informations de L'Équipe.

Le montant de cette prime pourrait s'élever jusqu'à 50.000 euros par joueur, ajoute Ouest France. Cette somme serait similaire à celle qui avait été versée en 2021, lorsque le FC Nantes s'était sauvé en barrages aller-retour face à Toulouse (2-1, 0-1). Les Canaris vont cependant devoir nettement hausser leur niveau de jeu, eux qui n'ont plus gagné le moindre match de Ligue 1 depuis la mi-février, face à Lorient (1-0). Le club de Waldemar Kita, le contesté président nantais, évolue dans l'élite du foot français depuis 2013.

