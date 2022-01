Ligue 1 : pourquoi ne pas appliquer une jauge proportionnelle à 30, 40 ou 50% ?

Les Lyonnais célèbrent leur but face au PSG devant des sièges vides le 9 janvier 2022 à Décines-Charpieu

Non, l'affiche de clôture de la 20e journée de Ligue 1 entre Lyon et le PSG (1-1) ne s'est pas jouée à huis clos, comme la quasi-totalité des rencontres de la saison 2020-2021. Mais avec une jauge fixée par le gouvernement à 5.000 personnes pour les événements en extérieur, le Groupama Stadium et ses près de 60.000 places théoriques semblait bien vide.

Qui étaient les spectateurs présents pour ce choc à Décines-Charpieu ? Où étaient-ils placés ? Comment ont-ils été choisis ? Comment cela se passe-t-il dans les autres clubs ? Ailleurs en Europe ? Pourquoi ne pas appliquer une jauge proportionnelle à 30, 40 ou 50% de la capacité d'une enceinte ? Combien de temps cela va-t-il durer ?

