publié le 23/05/2020 à 01:45

L'OL, Amiens et Toulouse sont désormais contraints de défendre leur cas devant le Conseil d'État. Ce vendredi, la Ligue de football professionnel (LFP), attaquée sur sa décision d'arrêter définitivement la saison de Ligue 1, a remporté une première victoire contre les trois clubs.

Ces derniers avaient contesté devant le tribunal administratif de Paris, auquel est rattachée la LFP, cet arrêt définitif et les modalités du classement final choisies par les autorités du foot, Amiens et Toulouse étant relégués en Ligue 2 et Lyon privé de toute qualification en Coupe d'Europe. Dans un communiqué publié ce vendredi, la LFP s'est félicité de la décision du juge. "La LFP a pris connaissance avec satisfaction du rejet des recours introduits par l'Olympique Lyonnais, l'Amiens SC et le Toulouse FC devant le juge des référés", a fait savoir la Ligue.

Le juge "a logiquement retenu, par trois ordonnances rendues ce vendredi après-midi, que les décisions de portée générale prises par le Conseil d'administration de la Ligue le 30 avril dernier ne pouvaient être contestées que devant le Conseil d'État", compétent en la matière, poursuit la LFP.

L'OL "surpris" par ce communiqué

Une "satisfaction" pas vraiment appréciée du côté de l'Olympique Lyonnais qui a rétorqué un peu plus tard ce vendredi dans un communiqué. "L’Olympique Lyonnais prend acte de la position du Tribunal Administratif de Paris, et dès lundi matin, saisira le Conseil d’État", a écrit l'OL, en précisant être "toutefois surpris que la LFP se réjouisse dès ce soir de la position du Tribunal Administratif alors que celui-ci ne s’est en aucun cas prononcé sur le bien fondé de sa demande !".