publié le 06/12/2020 à 12:14

Le football français nage en plein psychodrame depuis que le groupe Mediapro est dans l'incapacité de payer ses droits de diffusion de la Ligue 1. En conséquence, des centaines de millions d'euros ne tombent pas dans les caisses de la Ligue de football professionnel (LFP) et, par ricochet, dans celles des clubs, qui sont au bord de l'asphyxie financière.

Dans l'ombre, Canal+ pourrait racheter ses droits. Selon le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, qui est également la voix des clubs au conseil d'administration de la Ligue, "il faudrait être irresponsable pour ne pas se rendre compte de la situation dans laquelle sont nos clubs qui sont sans spectateurs et avec un diffuseur qui nous fait défaut". "C'est très compliqué pour notre économie" assure-t-il.

"On est plein de bonnes volonté mais on est pas des magiciens et les droits télés, qui représentent pour beaucoup de clubs, entre 50 et 70% de leur budget, causeront de grandes difficultés pour un certains nombre d'entre eux" si ils ne sont pas payés, a-t-il ajouté.