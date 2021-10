Hommage à Tapie : "Il a donné du rêve à toute la ville de Marseille", s'émeut Ferreri

L'ultime hommage à Bernard Tapie a été rendu ce jeudi 7 octobre. Cette journée dédiée à l'ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé dimanche, se conclut de la meilleure manière, au stade Vélodrome. L'enceinte n'avait jamais connu une telle ferveur hors d'un match depuis l'arrivée du trophée de la Ligue des champions, en 1993.

"Entendre tout ça, ça me fait penser au fameux mois de mai 93, le lendemain de la finale à Munich, quand on est arrivé au Vélodrome et que 40.000 personnes nous attendaient", confie l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et champion d'Europe avec le club, Jean-Marc Ferreri, invité sur RTL. "Bernard était au milieu de nous, au milieu du terrain. On a apporté la coupe d'Europe, (…) c'était magique cette soirée".

Entre "le boss" et les Marseillais, "c'était une fusion, une passion commune", se rappelle l'ancien milieu de terrain de l'OM désormais consultant pour le groupe M6. "C'était fabuleux, il a donné du rêve à tous ses supporters, à toute la ville de Marseille en ramenant ce titre. Forcément il y a une admiration".