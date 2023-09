OM : qui est Gennaro Gattuso, probable futur coach marseillais ?

Gennaro Gattuso (à droite) et Mateo Musacchio à Milan le 19 mai 2019

Gennaro Gattuso. Voici le nom du probable futur entraîneur de l'OM, en pleine crise en ce mois de septembre. En effet, la rencontre entre dirigeants et supporters le lundi 18 septembre a conduit à la démission de Marcelino, entraineur espagnol en poste depuis juin seulement. Le champion du monde 2006 pourrait être la clé qui résoudrait la situation dans la cité phocéenne.

Attendu le mercredi 27 septembre dans l'après-midi à l'entraînement (il a été pris en photo à l'aéroport de Marseille), l'ancien Milanais âgé de 45 ans devrait rencontrer Pablo Longoria et signer un contrat d'une saison, et une supplémentaire en option. L'OM serait son huitième club, pour un entraîneur qui a commencé sa carrière en 2013, à Sion, en Suisse.

Fort caractère, l'OM vante sa "richesse culturelle et tactique" qui lui a permis de redresser l'AC Milan et le Napoli, malgré une deuxième partie de mandat moins reluisante. Malgré certains échecs, l'Italien charismatique résiste aux environnements de forte pression, idéal pour un entraîneur à l'Olympique de Marseille, où l'effectif et la direction sont compliqués à gérer.

