publié le 22/05/2021 à 18:30

Si le PSG arrive toujours en tête des pronostics pour le titre en Ligue 1 auprès des Françaises et des Français (45%) devant Lille (39%) et Monaco (13%), à une journée de la fin de la saison et alors que le Losc est en tête, la courbe s'est croisée chez les amateurs de foot en faveur des Lillois devant les Parisiens.

Le grand public place toutefois Christophe Galtier largement devant Mauricio Pochettino et Niko Kovac à l'heure de désigner le meilleur entraîneur de cet exercice 2020-2021. Chez les joueurs, Kylian Mbappé écrase la concurrence. Le Parisien devance son coéquipier Neymar chez les Français, le Lillois Burak Yilmaz chez les amateurs.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 20 et vendredi 21 mai 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 391 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. Lille a dépassé Paris chez les amateurs

Le grand public fait toujours du PSG (par habitude ?) le favori de la Ligue 1. Avec 45% de citations, le club de la capitale devance légèrement le LOSC (39%). Mais, peut-être moins au fait des derniers résultats et ne sachant pas forcément qu’à une journée de la fin du championnat, le PSG n’a plus son destin entre ses pieds, les Français ont un avis désormais très différent de celui de leurs concitoyens se disant amateurs de foot.

Auprès de ces derniers, les courbes de pronostics se sont en effet croisées ces dernières semaines. Ils sont une majorité absolue (53%) à penser que Lille sera champion, le PSG ne recueillant plus que 40% des suffrages (il lui faudrait obtenir un meilleur résultat à Brest que le LOSC à Angers).

Fin mars, les amateurs de foot n’étaient que 23% à pronostiquer que le titre reviendrait à Lille. Un mois plus tard, ils étaient 35% à le croire. Ils sont désormais 53%. Pas grand monde (13% des Français et 7% des amateurs) ne croit Monaco, 3e à trois points de Lille, capable de réaliser un exploit insensé et remporter son dernier match à Lens tandis que le PSG et le LOSC perdraient les leurs.

2. Davantage l'échec du PSG pour les amateurs

58% des amateurs de foot et 47% des Français dans leur ensemble estiment que si le PSG n’était pas champion de France ce serait avant tout parce qu’il n’a pas joué à son meilleur niveau, et non pas parce que les autres équipes ont amélioré leur niveau de jeu. Mais tout de même, le LOSC et, dans une moindre mesure Monaco, ont réussi à faire changer les mentalités de bon nombre de spectateurs de la Ligue 1.

Il y a deux mois, les Français étaient une large majorité (59% contre 37%) à estimer que si le PSG ne l’emportait pas cette saison ce serait davantage son échec que le succès des autres. Désormais, nos concitoyens sont, symboliquement, plus nombreux (50% contre 47%) à estimer l’inverse. Si les amateurs de foot sont plus sévères avec Paris, ils ont eux-aussi évolué dans leurs mentalités (+3 pts).

3. Meilleur coach : Galtier loin devant Pochettino et Kovac

40% des Français font de l’entraineur du LOSC Christophe Galtier le meilleur entraîneur de Ligue 1. Il devance de 24 points son dauphin, le coach du PSG Mauricio Pochettino. Le technicien monégasque Nico Kovac complète le podium avec 13% de citations, juste devant celui de l’OL Rudi Garcia (10%).



Le classement des amateurs de foot ne diffère guère de celui de l’ensemble de la population. Ces derniers sont simplement encore plus nombreux que les autres à faire du coach Lillois le numéro un de cette saison 2020-2021 en France : 58%. Pochettino recueille 14% des suffrages, Kovac 11%, Garcia 7%.

4. Meilleur joueur : Mbappé écrase la concurrence

Lorsque l’on demande aux Français et aux amateurs de football de dire qui a été le meilleur joueur de cette saison de Ligue 1, la réponse est sans appel : Kylian Mbappé. Le Parisien écrase même la concurrence. 56% des Français et 60% des amateurs de foot le placent en tête. Chez les premiers, son dauphin plafonne à seulement 10% de citations. Il s'agit de Neymar, devant le Marseillais Florian Thauvin et le Lillois Burak Yilmaz (5%).



Ce dernier est récompensé par les amateurs avec la 2e place loin derrière Mbappé (9% de citations). Suivent ensuite le gardien parisien Keylor Navas (5%), le Lyonnais Memphis Depay (4%). Neymar n'arrive qu'en 5e position (3%), à égalité avec le portier lillois Mike Maignan et Thauvin.



Si l’on observe la répartition par clubs, on compte quatre Parisiens sur les dix premiers : Mbappé, Navas, Neymar et Marco Verratti. Les joueurs Lillois sont deux à bénéficier du formidable parcours de leur club : Yilmaz et donc Maignan. Le palmarès compte aussi deux Lyonnais avec Paqueta en plus de Depay, un Monégasque avec Ben Yedder 8e) et un Marseillais (Thauvin).

