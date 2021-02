Droits TV de la Ligue 1 : aucun acteur historique n’a formulé d’offre

publié le 01/02/2021 à 20:33

C’est un vrai coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel jusqu’ici habituel des droits sportifs et de leur diffusion : aucun des acteurs historiques de ne s’est positionné sur l’appel d’offres effectué pour les six lots des droits TV des deux principaux championnats de football français, la Ligue 1 et la Ligue 2.

Pas de Canal +, pas de Bein ou de RMC Sport. Ce sont de nouveaux entrants qui ont candidaté. Ils sont au nombre de trois et tous anglo-saxons : Amazon, Discovery et DAZN mais sans atteindre les prix de réserve fixés par la ligue. C’est donc un échec à l’heure où l’on se parle.

Première réaction de Philippe Piat président du syndicat des joueurs à la sortie du conseil d’administration : "L’appel d’offres est infructueux. Les offres des candidats étaient inférieures au prix de réserve, donc fin du match. Ça va probablement être de gré à gré".

Quel match pour quel opérateur ? Sur quelle plateforme ? C’est encore la grande inconnue. Les discussions vont débuter sur fond de bagarre judiciaire puisque Canal +, on le sait, espère faire capoter cet appel offre devant les tribunaux. Avec une première réponse attendue le 19 février.