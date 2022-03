Ligue 1 : avec Lyon-Rennes, OM-Nice et Nice-Rennes, 3 chocs cruciaux en 3 semaines

Un ticket direct pour la prochaine phase de poules de la Ligue des champions, neuf prétendants sur le papier. La première place de la Ligue 1 version 2021-2022 semblant promise au PSG, en dépit du nouveau coup de massue reçu par les Parisiens à Madrid, l'une des principales interrogations de la fin de saison est de savoir qui décrochera le gros lot d'ici au samedi 21 mai, lors de la 38e et dernière journée.

Il en reste 11 à disputer, et les trois prochaines vont livrer des indices précieux sur les espoirs des uns et des autres, avec trois chocs entre prétendants affichés : Lyon-Rennes, Marseille-Nice et Nice-Rennes. Après les 27 premiers épisodes, Paris possède donc 62 points, Nice 49, l'OM 47, Rennes 46, Strasbourg 44, Nantes et Lille 42, Monaco et Lyon 41 ; Lens (40) ne doit pas non plus être écarté.

À chaque journée ou presque, l'OL semble jouer son avenir européen à quitte ou double en raison d'un automne laborieux : deux succès en sept matches pour trois nuls et trois revers, contre Reims à domicile (1-2), à Nice (3-2) et Rennes (4-1). Les Lyonnais ont encore perdu des plumes à Monaco (2-0) et face à Lille (0-1) dernièrement mais restent dans le coup pour le podium. La réception de Rennes, en pleine bourre (cinq succès sur les sept derniers matches de L1), est un nouveau tournant. À l'aller, les Bretons avaient dévoré les Gones (4-1).

Nice-OM le 20 mars

Rappelons que la 3e place sera également synonyme de Ligue des champions, mais son bénéficiaire devra remporter deux barrages aller-retour pour s'inviter à la table des grands, ce qui change considérablement la donne. Elle est pour l'instant propriété de l'OM. Mais Marseille semble sur un strapontin après ses trois derniers matches (défaites contre Clermont et Monaco, nul à Troyes).

Nice, tombeur du PSG lors de la 27e journée (1-0), en a profité pour s'installer à la 2e place. Les deux équipes se déplacent ce week-end, les Aiglons à Montpellier (11e), les Phocéens à Brest (12e)... avant de se retrouver pour le choc de clôture de la 29e journée, le dimanche 20 mars (20h45), au stade Vélodrome. Ce week-end là, Rennes recevra Metz (19e), Lyon ira à Reims, Paris à Monaco après s'être dressé devant Bordeaux (20e).

Nice-Rennes le week-end du 3 avril

L'ambitieux Nice de Ineos, avec son entraîneur champion de France en titre Christophe Galtier, aura encore un virage serré à négocier le week-end du 2-3 avril, face à Rennes, peut-être l'équipe la plus dangereuse sans non plus faire trop de bruit. Parallèlement, Marseille devra se frotter à Saint-Étienne (17e) à Geoffroy-Guichard et Lyon recevra Angers (14e).

Ligue 1 programme de la 28e journée et classement

Vendredi 11 mars :

21h00 : Lille - Saint-Étienne

Samedi 12 mars :

17h00 : Montpellier - Nice

21h00 : Troyes - Nantes

Dimanche 13 mars :

13h00 : PSG - Bordeaux

15h00 : Clermont - Lorient

Strasbourg - Monaco

Metz - Lens

Angers - Reims

17h05 : Lyon - Rennes

20h45 : Brest - Marseille



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 62 27 19 5 3 56 24 32

2. Nice 49 27 15 5 7 38 21 17

3. Marseille 47 27 13 8 6 39 25 14

4. Rennes 46 27 14 4 9 53 25 28

5. Strasbourg 44 27 12 8 7 49 32 17

6. Nantes 42 27 12 6 9 36 29 7

7. Lille 42 27 11 9 7 37 35 2

8. Monaco 41 27 11 8 8 40 29 11

9. Lyon 41 27 11 9 7 38 33 5

10. Lens 40 27 11 7 9 42 38 4

11. Montpellier 37 27 11 4 12 41 40 1

12. Brest 35 27 9 8 10 35 38 -3

13. Reims 32 27 7 11 9 31 31 0

14. Angers 29 27 7 8 12 31 40 -9

15. Clermont 28 27 7 7 13 27 46 -19

16. Troyes 25 27 6 7 14 25 41 -16

17. Saint-Etienne 25 27 6 7 14 28 50 -22

18. Lorient 24 27 5 9 13 22 43 -21

19. Metz 22 27 4 10 13 25 46 -21

20. Bordeaux 22 27 4 10 13 38 65 -27