publié le 28/06/2019 à 05:12

Un rêve américain. France-États Unis en quart de finale du Mondial féminin, c'est ce soir dès 21 heures au Parc des Princes. Une soirée exceptionnelle à vivre dès 20 heures sur RTL.

Nos Bleues affrontent les grandes favorites, tenantes du titre. Elles sont "au taquet", comme l'explique la coach Corinne Diacre. Ce quart de finale est présent dans l'esprit des joueuses et des membres du staff depuis plusieurs mois. "Il faut être honnête, depuis le mois de décembre, quand le tirage au sort à eu lieu, tout le monde a été obnubilé par ce match-là en quart de finale. Maintenant on y est et il va falloir le vivre à 100%", confie l'entraîneur adjoint Philippe Joly.

Mais face à des Américaines trois fois championnes du monde et leaders du classement Fifa, les Bleues peu inspirées collectivement depuis le début du tournoi ne partiront pas avec les faveurs des pronostics.

À écouter également dans ce journal

Météo - Quatre départements sont placés en vigilance rouge à la canicule. Des températures allant de 42 à 45 degrés sont attendues.

Faits divers - Deux personnes, dont l'imam de Brest, ont été blessées par balle jeudi devant une des mosquées de la ville. Le tireur présumé a quant à lui été retrouvé mort d'une balle dans la tête.

Justice - Les traitements de Vincent Lambert seront-ils stoppés ? La Cour de Cassation rend son arrêt à 17 heures.

Justice - Jean Claude Romand sort de prison aujourd'hui, après 26 ans passés derrière les barreaux. Le faux médecin sera placé sous surveillance électronique.