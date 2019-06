La Nasa va envoyer un drone sur Titan, plus grande lune de Saturne

publié le 28/06/2019 à 04:15

La Nasa a annoncé jeudi 27 juin qu'elle allait envoyer un robot sur la plus grande lune de Saturne, Titan. La mission baptisée Dragonfly (libellule) décollera en 2026, pour un atterrissage en 2034 sur Titan, dix fois plus éloignée du Soleil que la Terre et particulièrement gelée puisque la température moyenne y est de -179°C.

Dragonfly, avec ses huit rotors, volera dans le ciel de Titan. Ce sera la première fois qu'un appareil butinera sur un autre astre. Le drone se posera puis fera des étapes, de plus en plus grandes au fil de sa mission d'au moins deux ans et huit mois, afin d'analyser différentes parties de Titan. Le but : trouver des traces de vie ancienne, pour comprendre comment la vie a commencé.

Jusqu'à présent, seuls des atterrisseurs fixes ou des rovers ont été posés dans le système solaire, sur Mars, Venus, la Lune ou des astéroïdes. Mais le rover américain Curiosity, le seul actuellement actif sur Mars, ne peut rouler qu'une centaine de mètres par jour, après quoi il doit recharger ses batteries. Il a parcouru 20 km en sept ans. Dragonfly volera 175 km en moins de trois ans.

> New Dragonfly Mission Flying Landing Sequence Animation

Titan a des océans et des lacs liquides en surface. Mais ce n'est pas de l'eau : ils sont faits de méthane, rendu liquide par la température ultra-basse. "Nous rendre dans ce monde océanique pourrait révolutionner ce que nous savons de la vie dans l'univers", a déclaré l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine.

Les paysages qu'explorera Dragonfly seront multiples : il commencera par des dunes similaires aux dunes de Namibie, et finira au fond d'un cratère où de l'eau liquide a probablement coulé il y a longtemps, pendant peut-être des dizaines de milliers d'années.

Une grande variété de molécules organiques

"Dragonfly explorera un monde rempli d'une grande variété de molécules organiques, qui sont les briques de la vie et pourraient nous aider à percer l'origine de la vie elle-même", a déclaré Thomas Zurbuchen, qui chapeaute toutes les activités scientifiques de la Nasa.



Comme la Terre, Titan a une atmosphère composée majoritairement d'azote. Mais sur Titan, il pleut du méthane. Et il neige d'autres molécules organiques.