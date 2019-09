publié le 10/09/2019 à 05:20

C'est un fiasco qui a laissé des traces. Samedi 7 septembre, lors du match France-Albanie qui se jouait dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020, l'hymne andorran a résonné dans le stade, en lieu et place de celui de l'Albanie. Et devant le tollé et la réaction d'Emmanuel Macron, la Fédération française a modifié la procédure du protocole pour le match France-Andorre, qui a lieu ce mardi 10 septembre.

L'erreur, samedi, est venue de deux mails différents envoyés à la régie du Stade de France : deux fichiers sonores, dont l'un contenait l'hymne albanais, l'autre celui d'Andorre. Et les techniciens de l'entreprise sous-traitante en charge des animations ont choisi le mauvais document lors de la préparation du match, c'est le premier dysfonctionnement.

Le problème, c'est que lors de la répétition, l'après-midi, les hymnes ont été joués, mais personne n'a remarqué la confusion, deuxième dysfonctionnement. Alors pour ce mardi soir, avant l'ouverture des portes au public, des membres de la délégation d'Andorre assisteront à la répétition pour vérifier que l'hymne choisi est le bon.

Et pour le speaker, dépassé lors de ce moment de flou d'avant-match, citant l'Arménie au lieu de l'Albanie, il aura désormais un texte écrit par la communication de la FFF, pour éviter d'improviser si le protocole bafouille à nouveau. Par ailleurs, la Fédération française a de nouveau fait ses excuses hier dans un courrier envoyé à son homologue albanaise.

À écouter également dans ce journal

Michael Schumacher - Six ans après son accident, le septuple champion du monde de Formule 1 vient d'être hospitalisé à l’hôpital Georges-Pompidou, à Paris, pour suivre un traitement secret.



Aigle Azur - La compagnie aérienne française attire les convoitises. 14 offres de reprise ont été dévoilées hier mais aucune satisfaisante dans l'immédiat, d'après la société placée en redressement judiciaire.

Faits divers - Patrick Bruel s'est-il exhibé ? Une enquête préliminaire a été ouverte en Corse pour exhibition et harcèlement sexuel. Il aurait exigé d'être massé nu.