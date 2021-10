Les logos de l'OM et du PSG le 20 novembre 2009 à Marseille

Un appel à l'exemplarité est lancé par le président de l'OM ce vendredi à l'avant-veille du classico contre le PSG en Ligue 1. Pablo Longoria s'adresse aux supporters dans une lettre ouverte et il le rappelle : le club est sous surveillance après les incidents du début de saison. Le moindre débordement pourrait coûter cher.

Pablo Longoria veut que ce classico, son premier en tant que président de l'OM, reste un instant de football et rien de plus. Dans ce courrier il appelle donc les supporters à convaincre les plus virulents de ne pas provoquer d'incidents dimanche en tribunes. Rappelons que les supporters du PSG sont interdits de déplacement mais les Marseillais n'ont besoin de personne pour semer la pagaille.

Depuis un déplacement à Angers, ils ont un point de retrait au classement en sursis, qui pourrait donc tomber en cas de récidive. Les supporters sont aussi interdits de déplacement jusqu'à la fin de l'année. "Tout le monde nous a prévenu, nous risquons des sanctions sévères", écrit Pablo Longoria. L'OM et son image rebelle veulent donc anticiper toute attitude déplacée avant le bouillant classico.

À écouter également dans ce journal

Mulhouse - Dinah, 14 ans, a mis fin à ses jours le 5 octobre dernier, après deux ans de harcèlement scolaire. Sa maman raconte ce vendredi à RTL la descente aux enfers de sa fille.

Assurance chômage - Le juge des référés du Conseil d'État a rejeté vendredi le recours des syndicats demandant la suspension du nouveau calcul de l'allocation chômage entré en vigueur le 1er octobre.

Allemagne - Les dirigeants du monde entier ont rendu hommage vendredi à la chancelière allemande Angela Merkel, lors d'un sommet à Bruxelles qui devrait être son 107e et dernier après 16 ans au pouvoir. "Angela, tu es un modèle dans une époque qui change, merci pour ton amitié", a déclaré Barack Obama dans une vidéo adressée sur Twitter.