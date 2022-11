VIDÉO - Coupe du monde 2022 : le Qatar fait-il défiler de faux supporters dans les rues de Doha ?

C'est une vidéo qui a beaucoup amusé les internautes ce dimanche 13 novembre sur les réseaux sociaux. À six jours du début de la Coupe du monde au Qatar, les supporters des différentes nations commencent tout doucement à arriver dans le petit Émirat.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux, on peut voir des fans brésiliens, portugais, argentins, français... se balader avec des drapeaux et mettre l'ambiance dans les rues de Doha. Sauf que cette vidéo a fortement interpellé les internautes qui remettent en cause la nationalité de ses supporters.

Dans la vidéo en tête de cette article, les supporters des différentes équipes se ressemblent à peu près tous et donnent l'impression d'être de la même origine, indienne. Selon la presse anglaise, le Qatar aurait payé de "faux supporters" pour faire face aux manques d'affluence à l'approche de la Coupe du monde.



Dans une autre diffusée sur Tiktok par le compte Living Qatar, on peut apercevoir des supporters ne parlant pas... français. Ce qui est sûr, c'est l'équipe de France sera soutenue au Qatar. "On va quand même être assez nombreux sur les trois premiers matchs, entre 4.000 et 6.000 par match", confiait Hervé Mougin, président du groupe de supporters "Les Irrésistibles" au micro de RTL.

