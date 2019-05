publié le 08/05/2019 à 08:06

Les joueurs de Liverpool ont réussi l'impensable : reverser le grand Barca de Lionel Messi ! Privés de leur meilleur buteur et après une sévère défaite, 3 à 0 à l'aller, les Reds se sont imposés 4 à 0 et décrochent ainsi une place pour la finale de la Ligue des champions. Pendant de longues minutes joueurs et supporters ont savouré leur victoire entonnant à l'unisson l'hymne des Reds "You will never walk alone".





Même Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds avait bien du mal à y croire mardi soir. "Ça fait 19 ans que je suis entraîneur et je ne me rappelle pas avoir vu un match comme ça. C'est vrai qu'on joue pour ces moments, c'est quelque chose d'émouvant, d'incroyable", a déclaré le coach allemand chez nos confrères de RMC Sports.

Tout autre ambiance forcement côté espagnol, où dans les rues de Barcelone, au delà de la déception c'est surtout la honte qui prédomine. La honte d'une défaite que les Barcelonais estiment aussi incroyable que ridicule. Les supporters sont encore sous le choc ce mercredi matin, tandis que les principaux quotidiens sportifs évoquent un effet historique, c'est ce que titre le journal Marca. C'est "honteux" pour le Mundo Deportivo et pour Sport, il s'agit du "moment le plus ridicule du Barça".

À écouter également dans ce journal

France Telecom - L'ex patron Didier Lombard a pris la parole mardi lors du procès. Accusé de harcèlement moral, il a nié toute responsabilité dans les suicides.



Economie - 95% des contribuables vont payer moins d’impôts l'an prochain. C'est ce qu'annonce ce mercredi matin Gérald Darmanin dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. Mardi, Edouard Philippe avait lui dressé un premier bilan des mesures d'urgence annoncées par Emmanuel Macron en décembre dernier.

Football féminin - À 30 jours du coup d'envoi du mondial de foot féminin, on connaît ce mercredi matin le programme des festivités pour la cérémonie d'ouverture. C'est la chanteuse Jain, qui a été choisie.