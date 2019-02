publié le 08/02/2019 à 05:44

Pour la quatrième année consécutive, L'Équipe dévoile le palmarès des joueurs les mieux payés de Ligue 1. Et tout en haut du tableau, on retrouve encore et toujours le club de la capitale.



Le PSG explose sans surprise les compteurs avec pas moins de 13 des 15 plus gros salaires de Ligue 1. Tout en haut du podium, Neymar caracole en tête avec plus de 3 millions d'euros bruts par mois, devant son coéquipier Kylian Mbappé, à presque 1 million et demi.

Des salaires de stars qui tranchent avec les sans grades du championnat : 19.000 euros par exemple en moyenne à Nîmes. Un grand écart que l'on retrouve également sur le banc des entraîneurs, où Thomas Tuchel empoche 420.000 euros mensuels à Paris. C'est 20 fois plus que son homologue Bernard Blaquart chez le promu nîmois.

Des chiffres vertigineux qui s'affolent encore un peu plus chez nos voisins espagnols notamment. Antoine Griezmann est ainsi, et de très loin, le joueur français le mieux payé au monde avec un salaire de 3,3 millions d'euros, supérieur donc à celui de Neymar.



Mais attention, le Brésilien ne paye aucun impôt puisque c'est le PSG qui prend tout en charge. Et à ce revenu, il convient d'ajouter le sponsoring. Neymar double ainsi ses gains chaque année.

À écouter également dans ce journal

Emiliano Sala - Le corps de l'attaquant est bien celui qui a été repêché dans l'épave de l'avion retrouvée au fond de la Manche. Les autorités britanniques l'ont formellement identifié.



Santé - Les syndicats de médecins claquent la porte des négociations avec l'Assurance maladie. Les discussions achoppent sur la création des 4.000 assistants médicaux promis par le gouvernement. Les médecins dénoncent une vision trop productiviste.



Musique - C'est l'un des événements musicaux de l'année. La 34e cérémonie des Victoires de la Musique sera diffusée ce vendredi soir sur France 2. Découvrez les premières indiscrétions de la soirée.