publié le 05/07/2018 à 19:32

Les Bleus sont arrivés jeudi 5 juillet un peu avant 13 heures locales (12h heure française) à leur hôtel Kulibin de Nijni Novgorod, sous haute protection, avant de disputer leur quart de finale du Mondial 2018 contre l'Uruguay vendredi.



Lors d'une conférence de presse, Didier Deschamps a exhorté ses joueurs à faire preuve de patience durant le match. "Le profil de l'Uruguay est différent de celui de l'Argentine. De la patience, il en faudra certainement, mais pas que ça. L'équipe d'Uruguay est très bien organisée défensivement, elle prend très peu de buts. La défense, c'est dans leur culture, ils ont ça dans les gènes", a lancé le sélectionneur.

Quant à l'absence d'Edinson Cavani, blessé, "ça ne changera pas le visage de l'Uruguay", a lancé Didier Deschamps. "Je prépare mon équipe dans le cas de figure où il y a Cavani. Oscar Tabarez a d'autres options, avec Stuani, un très bon attaquant, qui a marqué 21 buts avec Gérone, dont dix de la tête, et Rodriguez, un autre profil. Cavani c'est Cavani, c'est un joueur du top mondial, il a fait un très bon début de compétition, et vu qu'il joue en France, on le connaît très bien. Mais s'il n'est pas là, ça ne changera pas le visage de l'Uruguay", a-t-il lancé.

- Affaire Tapie : le tribunal de commerce de Paris a rejeté jeudi la demande de liquidation judiciaire des sociétés de Bernard Tapie, condamné à rembourser 404 millions d'euros perçus en 2008 dans son litige avec le Crédit lyonnais, selon le jugement consulté par l'AFP.



- Nantes : le policier auteur du tir qui a causé la mort d'un jeune homme de 22 ans mardi soir à Nantes lors d'un contrôle de police a été placé en garde à vue jeudi midi par l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN).



- Mort de Claude Lanzmann : le cinéaste et écrivain, réalisateur de "Shoah", est mort jeudi 5 juillet à son domicile à Paris à l'âge de 92 ans, a-t-on appris auprès de son éditeur. "Claude Lanzmann est mort ce matin à son domicile. Il était très très faible depuis quelques jours", a indiqué une porte-parole de Gallimard contactée par l'AFP.



- Toulouse : une policière d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a été rouée de coups ainsi que son conjoint, devant leur fille de 4 ans à Othis (Seine-et-Marne), dans la soirée du mercredi 4 juillet selon les informations de RTL, obtenues auprès d'une source proche de l'enquête.



- Météo : les orages de mercredi, accompagnés de grêlons gros comme des balles de tennis, ont fait d'importants dégâts en Nouvelle-Aquitaine, où environ 120.000 foyers restaient sans électricité jeudi à la mi-journée et où un homme a été tué par la chute d'un arbre.