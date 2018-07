et AFP

publié le 05/07/2018 à 16:17

L'agent de police responsable de la mort d'un jeune homme de 22 ans a été placé en garde à vue par l'IGPN ce jeudi 5 juillet du chef de "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner", indique le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, dans un communiqué.



La ville connaît une flambée de violence depuis que le policier a fait usage de son arme le 3 juillet lors d'un contrôle de police à Breil. La victime, touchée la carotide, est décédée à son arrivée à l'hôpital. Après un début de soirée relativement calme mercredi 4 juillet à Nantes, des véhicules ont à nouveau été incendiés dans les quartiers dits "sensibles" du Breil, de Bellevue, des Dervallières et de Malakoff. Jusqu'à 5 heures du matin, les forces de l'ordre ont fait face "à quelques petits groupes".

En déplacement à Nantes, le Premier ministre Édouard Philippe a exprimé sa "condamnation la plus ferme" des violences, en précisant que 19 interpellations avaient eu lieu la nuit dernière et que 11 gardes à vue étaient en cours. "Nous serons évidemment exigeants (...) pour que toute la lumière soit faite dans la plus grande transparence sur les circonstances" dans lesquelles le jeune homme est mort, a-t-il ajouté.