publié le 30/06/2018 à 18:55

Ils sont en quarts de finale. À Kazan, l'équipe de France de football a dominé l'Argentine de Messi (4-3). Côté français, les buts sont signés Griezmann, Pavard et Mbappé, auteur d'un doublé. En quarts de finale, la France affrontera le Portugal ou l'Uruguay, qui s'affrontent à 20 heures ce samedi 30 juin.



Mais les nerfs ont souffert cet après-midi, notamment lorsque les Argentins ont mené au score. Mais le plus important est là alors que les Bleus ont affiché un tout autre visage que celui proposé en phase de poule face à l'Australie, le Pérou et le Danemark. "C'était une grande affiche, ça a été un grand match. Il y a eu des erreurs, forcément. On était mal embarqué à 2-1 mais on a su faire ce qu'il fallait", a affirmé Didier Deschamps à l'issue de la rencontre.





Élu homme du match, Kylian Mbappé garde la tête froide : "Il nous reste encore quelques semaines à tenir. On a tenu un an, deux ans à attendre donc là on va se concentrer (...) On bat quand même l'Argentine de Lionel Messi, ce n'est pas n'importe quoi", a-t-il confié après le match au micro RTL.

Âgé de 19 ans, l'attaquant parisien veut poursuivre son chemin. "La suite, c'est surtout continuer à aider le collectif (...) On est tous ensemble et on va essayer d'aller le plus loin possible tous ensemble", assure-t-il.

À écouter également dans ce journal

Météo - Comme prévu, le thermomètre est monté très haut cet après-midi. Jusqu'à 37 degrés à Montauban. Une chaleur de plus en plus suffocante, d'autant que le petit vent qui nous rafraîchissait un peu ces derniers jours a disparu.



Société - Simone et Antoine Veil feront leur entrée au Panthéon demain. Une cérémonie historique que vous pourrez vivre en direct sur RTL, de 11h à 13h.



Transports - Malgré une farouche opposition, la limitation à 80 km/h sur le réseau secondaire entrera en vigueur demain.



Société - Des dizaines de milliers de personnes ont défilé lors de la Marche des Fiertés à Paris.