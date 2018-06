publié le 30/06/2018 à 13:20

"Le Mondial commence maintenant, on ne peut plus spéculer". Diego Maradona a donné le ton ce samedi 30 juin, jour du match tant attendu entre la France et l'Argentine, pour tenter de décrocher une place en quarts de finale de la Coupe du Monde.



Dans un entretien donné au quotidien sportif espagnol Marca, la légende du football argentin a confié mettre "une pièce" sur son pays, mais a affirmé qu'il "respectait beaucoup" la France. "C'est l'un des candidats au titre", a-t-il même ajouté donnant plusieurs arguments : "Le gardien, (Hugo) Lloris, ne se troue jamais, ni en sélection ni en club (avec Tottenham), et il y a (Antoine) Griezmann".

Si comme la France, l'Argentine a eu du mal à entrer dans la compétition, Maradona est persuadé que ce Mondial peut être celui "de Lionel Messi". "Bien sûr que cela peut être le cas. Cela ne fait que commencer, ce tournoi est encore en couches-culottes. C'est maintenant que commencent les mano a mano".

Le sélectionneur argentin critiqué

Le champion du monde 1986 s'est en revanche montré assez critique envers le sélectionneur argentin Jorge Sampaoli, à qui il reproche d'avoir laissé son équipe en "autogestion" durant la phase de poules.Des images montrant Sampaoli discuter avec Messi lors du match contre le Nigeria ont fait dire à certains commentateurs que le sélectionneur demandait son avis à son joueur avant de faire entrer en jeu l'attaquant Sergio Agüero.





"Je pense que ce n'est pas possible. Si ça se passe comme ça, mieux vaut ne pas avoir de technicien du tout...", commente Maradona dans Marca. "Ça me parait scandaleux. Ne pas avoir de leader dans l'équipe qui te dise certaines choses ne serait pas bon. Il faut pouvoir compter sur des joueurs expérimentés, mais même eux ont besoin d'un technicien qui leur parle, qui leur montre la voie", insiste Maradona qui suit tous les matchs de l'Albiceleste depuis les gradins en Russie.



Enfin, la légende argentine a tenu à remettre les pendules à l'heure concernant son état de santé. Apparu survolté pendant le match contre le Nigeria, Diego Maradona avait ensuite fait un malaise. Il affirme aujourd'hui se sentir "parfaitement bien" et n'a pas manqué de fustiger ceux qui l'avaient brièvement donné pour mort. "Je veux vous dire que j'ai la carapace beaucoup trop dure pour que quelques imbéciles me tuent", a-t-il conclu.