La vitesse de Kylian Mbappé a une nouvelle fois frappé. La pépite du football français est à l'origine de l'ouverture du score face à l'Argentine en 8e de finale de la Coupe du Monde samedi 30 juin. L'attaquant du Paris Saint-Germain, âgé de 19 ans seulement, a récupéré le ballon à environ trente-cinq mètres des buts d'Hugo Lloris avant d'entamer une course folle. Après avoir éliminé trois Argentins balle au pied, le Français , lancé, arrive aux abords de la surface adverse. Le défenseur Marcos Rojo, complètement dépassé, est alors contraint de faire faute afin de stopper l'étoile filante tricolore.

VIDÉO - Coupe du Monde 2018 : le sprint incroyable de Kylian Mbappé

