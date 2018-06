publié le 25/06/2018 à 18:29

L'édifice est fermé depuis vendredi 22 juin en vue de la préparation de l'entrée de Simone Veil et de son époux au Panthéon le dimanche 1er juillet, à 11 heures. Elle est la quatrième femme à recevoir un tel hommage.





"Mon père disait 'ta mère ira au Panthéon et, nous avons vécu 67 ans ensemble, ce serait bien que l'on ne soit pas séparés. Essaie de nous trouver un lit à deux places'. C'est ce que j'ai raconté au président de la République lorsqu'il nous a téléphoné. Je lui ai raconté l'histoire (...) et quelques jours après il nous a rappelés pour nous dire qu'il avait pris la décision que les deux iraient au Panthéon - enfin maman au Panthéon et papa pour l'accompagner. Donc ils restent ensemble dans le lit à deux places", raconte Jean Veil, invité de RTL, avec son frère Pierre-François Veil.



Le couple repose actuellement au cimetière du Montparnasse. Simone Veil et son époux seront exhumés la veille de la cérémonie. Le cortège partira du Mémorial de la Shoah pour rejoindre le Panthéon, comme l'ont souhaité ses fils, au micro de RTL.

Un discours d'Emmanuel Macron

Durant la cérémonie, qui débutera à 11 heures, le président de la République, Emmanuel Macron prononcera un discours pour rendre hommage à l'ancienne ministre de la Santé (1974-1979) et présidente du Parlement européen.



Pour accueillir les invités, deux tribunes de 500 places chacune vont être installées face à l'ancienne Eglise, indique Le Parisien. Le public, lui, pourra se recueillir dans la nef de 16 à 22 heures. Les visites du Panthéon seront gratuites jusqu'au 8 juillet, comme l'annonce le Centre des monuments nationaux (CMN) dans un communiqué.

Simone Veil reposera dans la même aile que Jean Moulin

Simone Veil et son mari reposeront dans la crypte du Panthéon. À côté de leurs dépouilles, la "plaque consacrée aux Justes, ces Français qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs, posée en 2007 à son initiative. Simone Veil trouvera ainsi sa place dans la même aile que les résistants Jean Moulin et Pierre Brossolette, le fondateur de l'Europe Jean Monnet, et l'écrivain André Malraux" rapporte Le Journal du dimanche.



Une exposition se tiendra sur les grilles du Panthéon, du 2 juillet au 17 septembre. Une vingtaine de panneaux "retraceront en textes et en images les engagements et les combats de Simone Veil depuis sa déportation, en 1944 à Birkenau, jusqu’à son entrée à l’Académie française en 2008" explique le CMN.



Une émission spéciale est prévue dimanche 1er juillet, de 11 heures à 13 heures sur RTL.