publié le 17/07/2018 à 18:37

Nabil Fekir a ouvert le tour de France des champions. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais s'est rendu cet après-midi au FC Vaulx-en-Velin, son club formateur en banlieue lyonnaise. Le club est présidé par son père. Et toute la ville a célébré l'enfant du pays.



Nabil Fekir a ouvert le bal, mais d'autres rendez-vous sont déjà pris. Benjamin Pavard par exemple est attendu mercredi 18 juillet à Jeumont près de Maubeuge. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, sera lui à Nice. Et la star Antoine Griezmann pourrait faire une apparition à Macon, vendredi 20 juillet.

Et ces clubs amateurs que visitent les Bleus devraient sentir, à la rentrée, l'effet Coupe du Monde avec un afflux de licenciés. Comme après chaque grande épopée de l'Équipe de France. Le foot amateur qui s'appuie essentiellement sur des bénévoles et qui doit faire face à la suppression des contrats aidés.

À écouter également dans ce journal

Justice : Thierry Solère est en garde à vue depuis ce matin. Le député La République en Marche est soupçonné de fraude fiscale et de corruption. L'ancien élu Les Républicains avait accepté la levée de son immunité parlementaire pour pouvoir être entendu dans cette affaire.



Politique : une centaine de chefs d'entreprises sont reçus par Emmanuel Macron. Il veut les mobiliser sur les questions d'emplois et de formation dans les quartiers en difficulté. Emmanuel Macron qui a aussi reçu aujourd'hui les partenaires sociaux. Pour la première fois, les 8 principaux leaders syndicaux et patronaux étaient réunis autour de la table.



Cyclisme : Julian Alaphilippe s'impose au Grand Bornand, lors de la 10e étape du Tour de France 2018. Le coureur de l'équipe Quickstep décroche donc la première victoire française de la grande boucle.