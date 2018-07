publié le 17/07/2018 à 15:30

C'était la dernière ligne droite, la dernière occasion de mobiliser ses hommes. Didier Deschamps a dû donner de la voix lors de la mi-temps de France-Croatie dimanche 15 juillet en finale de la Coupe du Monde, comme il l'explique au micro de TF1. "Oui, je les ai bougés à la pause, car on était en train de passer à côté de notre finale. On ne gagnait aucun duel. On était tétanisé", raconte-t-il.



Comme champion du monde 1998, Didier Deschamps restait le mieux placé pour guider les Bleus dans les dernières minutes qui les séparaient du trophée mondial, tandis qu'ils menaient d'un but seulement (2-1) à la mi-temps. Pour autant, "DD" n'aurait pas eu besoin d'en ajouter davantage pour motiver ses troupes. "Les joueurs étaient conscients de passer au travers", a poursuivi le coach.

La conscience collective aurait donc suffit à insuffler l'énergie nécessaire aux tricolores pour décrocher le titre. Du collectif, encore et toujours, dans une équipe qui se connaît bien et qui a "vraiment tout fait ensemble, sur le terrain et en dehors", comme s'en félicitait dimanche 15 juillet Didier Deschamps en conférence de presse après la victoire.