Il a fallu attendre six jours de plus que l'an dernier (Arnaud Démarre lors de la 4e étape) mais la voilà, la première victoire d'un Français sur ce Tour de France 2018. Au terme d'un grand numéro dans l'avant-dernière des cinq difficultés au programme de la première étape de montagne, Annecy - Le Grand-Bornand (158,5 km), Julien Alaphilippe s'est imposé en solitaire lors de la 10e étape. Il s'empare aussi du maillot à pois de meilleur grimpeur.



Le natif de Saint-Amand-Monrond (Cher) devance sur la ligne l'Espagnol Ion Izaguirre de 1 minute et 34 secondes. 4e de l'étape à 1'44" de Alaphilippe, le Belge Greg Van Avermaet non seulement conserve le maillot jaune contre toute attente, mais il accroît en plus son avance sur le 2e au classement général, le Britannique Geraint Thomas : 2'22" contre 43 secondes la veille.

Promis à céder sa tunique de leader à l'un des candidats à la victoire finale, Van Avermaet a pris les devants en se glissant dans la bonne échappée, composée notamment du Slovaque Peter Sagan (pour aller chercher les points du maillot vert) et des Français Lilian Calmejane, Rudy Molard, Amaël Moinard, Guillaume Martin, Tony Gallopin, Arthur Vichot, Élie Gesbert et David Gaudu, en plus de Julian Alaphilippe.

Bardet 14e au général

Au gré des premières ascensions et descentes, le groupe de fuyards s'est céomposé puis recomposé autour d'une vingtaine de coureurs. Alaphilippe a d'abord caché son jeu avant de sortir dans le col de Romme, de rejoindre l'Estonien Rein Taaramae, de le décrocher dans la descente vers le col de la Colombière et de résister à tout retour.



À 26 ans, le Français de la Quick-Step, qui avait déjà fait forte impression sur la dernière Flèche wallonne, signe sa première victoire d'étape sur le Tour de France, dès sa deuxième participation. Au général, le premier Français est Romain Bardet, 14e à 50 secondes de Chris Froome (6e à 3'21" de Van Avermaet), jamais inquiété mardi 17 juillet.





Mercredi 18 juillet, place au deuxième des trois actes alpestres. La 11e étape, ramassée à 108,5 kilomètres entre Albertville et La Rosière, alterne montées et descentes pour se conclure sur les pentes du col du Petit-Saint-Bernard.

18h04 - Victoire du Français Julian Alaphilippe au Grand-Bornand. C'est la première victoire d'étape française sur ce Tour, la première aussi du coureur de la Quick-Step sur la Grande Boucle. Alaphilippe s'empare aussi du maillot à pois de meilleur grimpeur. Le maillot jaune reste sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet, 4e de l'étape.

Très ému Julian Alaphilippe... C'est beau, cette émotion pure. Bravo Monsieur ! #TDF2018 pic.twitter.com/AtrxDb1GiZ — Dans la Musette (@DansLaMusette) 17 juillet 2018

18h02 - Plus que 2 km à parcourir pour Julian Alaphilippe. Taaramae et Izaguirre sont à 1,5 km du Français.



17h58 - Le Français Julian Alaphilippe participe à son 2e Tour de France (41e en 2016). Ce serait sa 1re victoire d'étape. cette saison, il s'est illustré en remportant la Flèche wallone, 21 ans après Laurent Jalabert.



Allez Julian, va nous coudre une troisième étoile sur ton maillot bleu ! #TDF2018 pic.twitter.com/h8hgYgc2zW — Dans la Musette (@DansLaMusette) 17 juillet 2018

17h55 - 9,5 km avant la ligne pour Julien Alaphilippe et 1 minute 40 d'avance sur Ion Izaguire.



17h52 - Rigoberto Uran, 2e du général l'an passé derrière Chris Froome, lâché par le peloton des favoris.



17h49 - Alaphilippe passe le sommet du col de la Colombière et s'assure une belle avance au classement des grimpeurs. Place à 14,5 km de descente avant la ligne d'arrivée.

Alaphilippe fend la foule au sommet de la Colombière ! L'écart est large pour la victoire d'étape. #TDF2018 pic.twitter.com/1bQ9A96Ur2 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 17 juillet 2018

17h45 - Taaramae n'est plus le premier en chasse derrière Alaphilippe, c'est désormais l'Espagnol Izaguirre, pointé à 1 minute 26. 16 km avant la ligne. Dans le peloton, pointé à 5'30", les favoris s'observent.



17h41 - Plus que 17 km pour le Français Julian Alaphilippe et une avance de 1 minute 30 sur son premier poursuivant, l'Estonien Rein Taaramae.



17h36 - Alaphilippe creuse encore l'écart sur Taaramae : 1 minute et 5 secondes à 18,5 km de l'arrivée. Van Avermaet est à 1'50", le peloton Froome à 6'.



17h32 - Désormais 45 secondes de marge pour Julian Alaphilippe. Plus que 20 km avant la première victoire française sur ce Tour.



17h28 - Alaphilippe dans le col de la Colombière avec 31 secondes de marge sur Taaramae, 1'38" sur le groupe maillot jaune et 5'42" sur le peloton des favoris.



17h25 - Taaramae à 15 secondes d'Alaphilippe, le groupe Van Avermaet à 1'15".



17h23 - Julian Alaphilippe fait la descente à fond et lâche Taaramae. Attention à la chute pour le Français de 26 ans de l'équipe Quick-Step Floors.



17h21 - Alaphilippe et Taaramae dans la courte descente du col de Rome avec 52 secondes d'avance sur leurs premiers poursuivants. 26 km à parcourir.



17h18 - Alaphilippe passe en tête au somme du col de Romme et s'empare virtuellement du maillot à pois de meilleur grimpeur. Encore une difficulté au programme, le col de la Colombière, et 28,5 km avant Le Grand-Bornand. Taaramae est juste derrière le Français, le groupe Van Avermaet à 45 secondes, le peloton Froome à 5'34".

Alaphilippe part seul en tête. ¿¿ #TDF2018 pic.twitter.com/aXZdfI1lwF — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) 17 juillet 2018

17h14 - Le peloton pointé à 5 minutes 40 du duo de tête. Ça sent bon pour Julian Alaphilippe pour la victoire d'étape.



17h12 - Julian Alaphilippe revient sur Rein Taarame en tête de course à 1,7 km du sommet et 30 de l'arrivée.



17h10 - 35 secondes d'avance pour Taaramae sur Alaphilippe et Gaudu. 31 km à parcourir, 2,5 avant le sommet du col de Romme.

Le contre explose en trois groupe ! Gaudu avec Alaphilippe, Izagirre avec Pauwels et Gesink, Van Avermaet, Calmejane ensuite. #TDF2018 pic.twitter.com/UGbmIbk0XN — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 17 juillet 2018

17h04 - Barguil repris par le peloton Froome. À l'avant, Taaramae porte son avance à 23 secondes sur le groupe Van Avermaet. 3,7 km avant le sommet, 32 km avant l'arrivée.



17h01 - Taaramae possède 12 secondes d'avance sur le groupe Van Avermaet, 6'12" sur Barguil et 6'23" sur le peloton des favoris.



16h58 - Les Sky mènent le peloton devant les Astana, les AG2R et les Movistar. 5'30" de retard sur l'homme de tête, l'Estonien de Direct Énergie Rein Taaramae. 34 km avant l'arrivée. 5,5 km avant le sommet du col de Romme.



16h56 - Attaque de Barguil en tête de peloton. Le Français occupe la 18e place au général à 2'37" de Van Avermaet.



16h55 - Le peloton attaque à son tour le col de Romme avec 5'30" de retard sur les échappés, conduits pas Taaramae.



16h52 - Attaque de Calmejane en tête de course. Plusieurs coureurs sont décramponnés à l'arrière de l'échappée.



16h50 - Les hommes de tête s'attaquent au col de Romme pour le début de l'explication finale. 37 km à parcourir. Le peloton à 6 minutes.





16h39 - La Sky poursuit son effort en tête de peloton dans la vallée : l'écart descend sous les 7 minutes, 6'47" à 45 km du but.



16h34 - L'écart descend lentement mais descend entre le peloton et les échappés : 7'10" à 48,5 km du Grand-Bornand. 11 km avant le pied du col de Romme (8,8 km de montée à 8,9 % de pente moyenne).



16h22 - Ils sont 18 en tête dont le maillot jaune Greg Van Avermaet et les Français Julian Alaphilippe, Lilian Calmejane, Rudy Molard, Amaël Moinard, Guillaume Martin, Tony Gallopin, Arthur Vichot, Élie Gesbert et David Gaudu. 56,5 km à parcourir. Le peloton Froome pointé à 7'30".



16h16 - Les hommes de tête s'approchent de La Roche-sur-Foron, dans la vallée. 63,5 km à parcourir. 7'45" d'avance sur le peloton.



16h11 - Plusieurs coureurs reviennent sur le groupe de tête, ils sont de nouveau une vingtaine devant avec près de 8 minutes d'avance sur le peloton des favoris à 68,5 km de l'arrivée.



16h04 - Le groupe de tête compte 7 minutes 30 d'avance sur le peloton Froome à 72 km de l'arrivée. Il reste deux cols de 1re catégorie à gravir.

Ils ne sont plus que 14 en tête dont 9 français après les deux premiers cols : Alaphilippe, Gaudu, Molard, Gallopin, Gesbert, Moinard, G.Martin, Van Avermaet, Pauwels, Ion Izagirre, Calmejane, Gesbert, Taaramae & Vichot. Slagter en passe de rentrer. #TDF2018 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 17 juillet 2018

16h00 - Greg Van Avermaet pourrait en fait conserver le maillot jaune à l'issue de cette 1re étape de montagne. Sauf incroyable scénario, le Belge n'a toutefois aucun chance de gagner le Tour.



15h53 - Situation de course à 79,5 km de l'arrivée, dans la descente vers Thorens: le groupe Alaphilippe/Van Avermaet (14 coureurs) en tête avec 1'18" d'avance sur le groupe Gilbert et 6'50" sur le peloton Froome.

¿ - 77 km

First group back together with a lead now above 7' ¿¿

Regroupement à l'avant alors que l'avance dépasse les 7 minutes. ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/slJoFUyvyp — Le Tour de France (@LeTour) 17 juillet 2018

15h47 - À 85 km du Grand-Bornand, les 13 hommes de tête comptent 6 minutes 32 d'avance sur le peloton Froome, qui vient de crever sur le chemin qui surplombe le plateau des Glières.

¿ - 84 km

Puncture for @chrisfroome, who is now catching up with the bunch all alone in the dust ¿

Crevaison pour @chrisfroome qui remonte seul dans la poussière ¿#TDF2018 pic.twitter.com/KSMWM7DQIM — Le Tour de France (@LeTour) 17 juillet 2018

15h44 - Au classement de la montagne, la situation est la suivante : Rudy Molard 22 points, Julian Alaphilippe et David Gaudu 21 points.



15h40 - Les hommes de tête roulent sur un chemin non goudronné.

¿ - 88 km@alafpolak goes solo on the gravel road leading to the Col des Glières. ¿

Alaphilippe continue seul sur la route non-asphaltée qui mène en haut du Col des Glières. ¿#TDF2018 pic.twitter.com/3Oisfl6Cbs — Le Tour de France (@LeTour) 17 juillet 2018

15h38 - Julian Alaphilippe passe en tête du col hors catégorie devant David Gaudu et empoche 20 points. 90 km à parcourir. Peloton pointé à 5'42".

Julian Alaphilippe maîtrise les deux FDJ David Gaudu et Rudy Molard au sommet de la Montée du plateau des Glières. #TDF2018 pic.twitter.com/awMTeFhjiM — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 17 juillet 2018

15h28 - 5 minutes d'avance pour les premier échappés sur le peloton à 92 km de l'arrivée et 2 du sommet de la montée du plateau des Glières.



15h16 - 95 km à parcourir. Les 8 hommes de tête, dont le maillot jaune Greg Van Avermaet et les Français Rudy Molard, Amaël Moinard et David Gaudu. Peloton à 4 minutes.



15h09 - Prochaine difficulté, le plateau des Glières, classé hors catégorie. Au programme, 6 km de montée à 11,2% de pente moyenne. Début de l'ascension dans 4 km, au km 96.



15h01 - Dans la descente, le peloton est toujours conduit par la Sky à 108 km de l'arrivée. 3'55" de retard sur le groupe de tête avec désormais 8 hommes dont le maillot jaune Van Avermaet.

14h53 - Le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ) passe en tête au sommet dol de la Croix Fry devant l'Estonien Rein Taaramae et s'empare virtuellement du maillot à pois. Les premiers poursuivants sont à 28 secondes, le peloton à 3'43".

¿ - 116 km

¿ Col de La Croix Fry (cat. 1)

Molard gets the points of the KOM! ¿¿

Molard prend les points au sommet ! ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/9vpcavm1zw — Le Tour de France (@LeTour) 17 juillet 2018

14h51 - Molard rejoint par l'Estonien Taaramae à l'avant. 1,5 km avant le sommet. Les poursuivants à 47 secondes, le peloton à 3 minutes 26.



14h47 - Rudy Molard seul en tête à 2,5 km du sommet du col de la Croix Fry. Peloton pointé à 3'06".

¿- 118 km

¿ - 3 km

Molard goes solo now. ¿

Molard y va seul maintenant. ¿#TDF2018 pic.twitter.com/2LBMbZ4UWN — Le Tour de France (@LeTour) 17 juillet 2018

14h42 - Lilian Calmejane tente de faire exploser le groupe de tête mais n'y parvient pas sur ce coup. Encore 4 km avant le sommet. Le peloton à 2'44". 120 km avant l'arrivée.



14h31 - Échappée toujours groupée dans le col de la Croix Fry. 2'43" d'avance sur le peloton. Sommet dans 7,6 km.



14h24 - 10 km avant le sommet du premier col de 1re catégorie de ce Tour 2018, le col de la Croix Fry (11,3 km de montée à 7% de pente moyenne. Les 21 hommes de tête comptent 2'28" d'avance sur le peloton. 125,5 km à parcourir.



14h16 - Personne ne vient contester à Peter Sagan les 20 points au maillot vert du sprint intermédiaire. Mission accomplie aujourd'hui pour le Slovaque.



14h12 - Il y a à l'avant le maillot jaune Van Avermaet, le maillot vert Sagan, les Français Alaphilippe, Gallopin, Calmejane, Vichot, Moinard, Gesbert et Martin. 1 minute 44 d'avance sur un peloton conduit par la Sky à 131,5 km de l'arrivée.



14h08 - Un groupe de 4 coureurs tente de rejoindre le groupe de 17 en tête. Il y a parmi eux le maillot jaune Greg Van Avermaet.

Un groupe de 17 a pris le large, ce qui ne plaît pas à Van Avermaet qui tente de faire son retour. Derrière, le peloton semble se relever. #TDF2018 pic.twitter.com/bO52ECYNcS — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 17 juillet 2018

14h05 - Alaphilippe passe en tête au sommet du col de Bluffy devant Sagan. Le peloton est juste derrière.



14h00 - Les coureurs arrivent au pied du col de Bluffy, classé en 4e catégorie. Sagan est à l'avant, pour basculer avec un groupe de tête en vue du sprint intermédiaire situé juste derrière.



13h57 - Peloton de nouveau groupé dans une côte non répertoriée, Alaphilippe tente de repartir seul devant.



13h55 - Trois hommes à l'avant avec 20 secondes de marge : l'Allemand Marcus Burghardt et le Belge Thomas Degand ont rejoint le Français Sylvain Chavanel.



13h52 - Alaphillipe et Vachon repris par un peloton étiré sur les bords du lac d'Annecy. À Chavanel de tenter sa chance. Il creuse un écart intéressant.

Personne ne parvient à sortir pour le moment, Sylvain Chavanel tente à nouveau sa chance. #TDF2018 pic.twitter.com/lFjBMlka5a — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 17 juillet 2018

13h49 - Julian Alaphilippe poursuit son effort avec un autre Français, Florian Vachon. 10 secondes d'avance pour les deux hommes à 148 km de l'arrivée.



13h44 - Toujours autant d'activité en tête de peloton et de nombreux coureurs qui tentent de sortir, notamment des Direct Énergie, mais aucun échappée ne s'est constitué. Julian Alaphilippe tente à son tour sa chance.



13h42 - Personne ne parvient à créer d'écart.



13h40 - Tout de suite des attaques, notamment du maillot à pois Toms Skujins et du Belge Thomas De Gendt.



13h39 - C'est parti pour cette 10e étape, Christian Prud'homme et sa voiture viennent de s'écarter.



13h33 - Gros coup dur pour Romain Bardet lundi 16 juillet avec l'abandon de son coéquipier Alexis Vuillermoz. Le grimpeur de la formation AG2R La Mondiale souffre d'une fracture de l'omoplate droite après une chute lors de l'étape des pavés.



13h30 - 5,4 km avant le départ réel.



13h16 - Le départ fictif vient d'être donné à Annecy. Il y a 12,6 km à parcourir avent le départ réel.



13h14 - Chris Froome l'a lui-même annoncé : l'objectif du jour pour la Sky est que Geraint Thomas s'empare du maillot jaune. Ce qui semble sûr, c'est que le Belge Greg Van Avermaet va le perdre.



13h11 - La suite du programme s'annonce encore alléchant après cette première étape de montagne : le parcours complet ici.



13h07 - La bataille pour le maillot à pois de meilleure grimpeur va animer cette journée. Il est pour l'instant sur les épaules du Letton Toms Skujins (Trek).



13h03 - Voici les 50 premiers au classement général avant cette journée qui va forcément redessiner la hiérarchie :



13h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 10e étape.