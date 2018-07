publié le 09/07/2018 à 13:47

Les Bleus ont quitté les bords de la Volga et sont arrivés à Saint-Pétersbourg. C'est au sein de l'ancienne capitale de l'empire, dans un stade parmi les plus beaux du monde, que les joueurs de Didier Deschamps défieront la Belgique mardi 10 juillet à 20 heures. Les Bleus arrivés dans leur hôtel du centre-ville, iront s'entraîner vers 16h30 dans l'antre du Zénit, club résident de l'écrin de Krestovski.



Pelouse rétractable, toit mobile, le stade a coûté plus d'un milliard de dollars et a nécessité quasiment 10 ans de travaux. C'est l'une de vitrines voulues par le gouvernement russe lors de cette Coupe du Monde.

Les Belges de leur côté sont restés aux environs de Moscou dans leur camp de base. Ils se sont entraînés et ne voyageront que dans l'après-midi. Côté tribunes, le président Emmanuel Macron sera présent sur les lieux et les Belges ne seront pas en reste. Le roi Philippe effectuera le déplacement pour la demi-finale tant attendue.

