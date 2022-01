Mondial 2022 : "Il faudra y aller en pleine santé", insiste Didier Deschamps sur RTL

Invité de RTL mercredi 12 janvier en tant que parrain de l'opération Pièces Jaunes - collectez vos pièces pour les enfants hospitalisés jusqu'au 5 février - aux cotés de Brigitte Macron et Camille Combal, Didier Deschamps s'est exprimé sur la prochaine Coupe du monde de football.

L'objectif est-il de la remporter ? "Oui, ça fait partie de l'ambition que nous devons avoir en allant au Qatar défendre notre titre obtenu en 2018 en Russie, ne cache pas le sélectionneur de l'équipe de France. Ça sera en fin d'année (21 novembre-18 décembre, ndlr). C'est une échéance qui est différente puisque d'habitude c'était au mois de juin. Mais avant toute autre chose, il faudra y aller en pleine santé".

"Après la période que nous sommes en train de vivre et qui est loin d'être terminée encore malheureusement, la santé est primordiale, insiste l'homme de 53 ans. Évidemment après il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais pour pouvoir vivre et bien vivre il faut avoir la santé".

Comment participer à l'opération Pièces Jaunes

Cette année, tout peut devenir une tirelire Pièces Jaunes. Les écoles, les familles, les hôpitaux, les associations et les entreprises seront invités à créer leur tirelire avec leur propre contenant. Pour décorer les tirelires, la Fondation des Hôpitaux diffusera

dans les bureaux de Poste, dans la presse quotidienne régionale et dans la presse jeunesse des planches de stickers aux couleurs de la campagne.



Si vous n’avez pas de sticker à coller sur votre tirelire, ce n’est pas grave. Rapportez tout de même vos pièces à la Poste avant le 5 février 2022. Vous pouvez également rapporter vos pièces dans les bornes Coinstar en hypermarchés. Et si vous n’avez pas de monnaie, l’opération Pièces Jaunes est aussi digitale. Vous pourrez faire un don en ligne (piecesjaunes.fr), par sms (envoyez DON au 92111) ou encore créer une cagnotte en ligne sur notre site internet.