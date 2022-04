Ligue des Champions : les Parisiennes visent la finale dans un contexte tendu

La section féminine du PSG tentera ce samedi soir de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions avec son match retour face à l'OL au Parc des Princes. Les Parisiennes partent avec un handicap après la défaire au match aller à Lyon (3-2). Et le contexte n'arrange rien avec l'affaire Hamraoui, cette joueuse rouée de coups en novembre dernier en rentrant d'un dîner.

L'une de ses coéquipières a été placée en garde à vue cette semaine puis relâchée, ce qui a créé des tensions dans le vestiaire. Une vive altercation a même éclaté à l'entraînement. Grace Geyoro, la capitaine du PSG, a tenu à rappeler que le vestiaire avait su se relever plusieurs fois au cours de cette saison tumultueuse. "Je pense que malgré tout ce qu'il s'est passé, on a réussi à se souder. On a vécu une année pas évidente mais c'est à nous de rester concentrées et de faire abstraction de tout ça" estime la milieu de terrain.

Paris compte miser sur cet événement pour que le sportif prenne le pas sur les tensions dans le vestiaire. C'est la méthode employée par l'entraîneur parisien Didier Ollé-Nicolle. "On est resté sur ce match de Lyon pour garder toutes les ondes positives" explique-t-il. Près de 40.000 personnes sont attendues au Parc des Princes ce samedi soir, record dans l'histoire de la section féminine du club.