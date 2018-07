publié le 30/05/2016 à 07:04

Après seulement 145 jours à la tête des "Merengues", l'ancien numéro 10 des Bleus a mené son équipe sur le toit de l'Europe samedi dernier à Milan lors de la finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid (1-1 t-a-b 5-3). Il est le troisième tacticien le moins expérimenté à soulever la coupe aux grandes oreilles derrière Miguel Muñoz et Tony Barton. L'ex-maître à jouer du club de la capitale espagnole a d'ailleurs célébré le onzième sacre continental de l'histoire du club dans les rues de la capitale avec ses joueurs et les "socios".



Comme une rock-star, ZZ a été accueilli sous une ovation des 80.000 supporters venus célébrer la victoire au stade Santiago Bernabeu. "C'est une fierté d'appartenir à ce club et j'ai la chance d'entraîner tous ces gars. Merci comme toujours pour votre soutien", a lancé l'entraîneur hilare à la foule. Zinédine Zidane savoure ce premier grand titre de sa nouvelle carrière et a fêté ce trophée lors d'un défilé dans les grandes artères de la capitale. Le président du Real Madrid a d'ores et déjà confirmé le coach français dans ses fonctions pour la saison prochaine.

À écouter également dans ce journal

- Les Bleus continuent leur préparation pour l'Euro 2016 et joueront leur premier test avant le début de la compétition ce lundi 30 mai. Le match France-Cameroun, qui se dispute à Nantes, sera diffusé sur RTL à partir de 20h.

- Après avoir sorti avec brio deux têtes de série d'affilée, Richard Gasquet se frotte pour la première fois aux quarts de finale des internationaux de France. Le Biterrois a sorti le N°5 du tournoi Kei Nishikori en quatre sets à Roland Garros et affrontera le deuxième joueur mondial Andy Murray pour une place en demi-finale.



- L'équipe de France de volley-ball a été battue par la Pologne hier dans le dernier tournoi de qualification olympique. Les Bleus sont toutefois toujours en course pour décrocher un billet pour Rio.



- Le PSG Handball a terminé troisième de la Ligue des Champions grâce à sa victoire en petite finale face à Kiel (29-27).



- Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 de Monaco dimanche 29 mai. Le Britannique a devancé Daniel Ricciardo et Sergio Perez sur le rocher.