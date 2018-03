publié le 29/05/2016 à 17:29

Si la saison 2015/2016 a officiellement pris fin ce samedi 28 mai avec l'alléchante finale de la Ligue des champions entre l'Atlético et le Real Madrid, les rumeurs de transferts vont déjà bon train. Si certains départs ont déjà été officialisés, les informations circulent jour après jour alimentant encore un peu plus les spéculations dans tous les grands championnats européens.



La dernière en date : le sort réservé à Robert Lewandowski. L'attaquant portera-t-il toujours les couleurs du Bayern Munich l'année prochaine ? Rien n'est moins sûr alors que le Polonais a été contacté par le Real Madrid, qui vient de décrocher son onzième sacre européen. S'il a récemment prolongé avec le club allemand, un départ n'est pas impossible, selon l'agent du joueur. Ce dernier s'est exprimé dans le journal allemand Der Spiegel et a assuré qu'il existait des contacts entre les deux parties. "Le Real Madrid nous a contactés il y a quelques semaines et plusieurs réunions ont eu lieu. C’est un grand club et nous les avons écoutés. Nous avons également informé le Bayern qu’il y avait des contacts avec le Real Madrid", a-t-il déclaré.



La Roma vise Umtiti et Zouma ?

Et si Samuel Umtiti quittait son club formateur ? Le patron de la défense lyonnaise, qui vient d'intégrer la liste des 23 après le forfait de Jérémy Mathieu, pourrait prendre la direction de l'Italie, selon les dernières informations. Alors que le nom du défenseur de l'AS Roma Antonio Rüdiger revient régulièrement dans les rumeurs de transfert, le club romain pourrait déjà chercher un successeur. Et selon la Gazetta dello Sport, la Roma ciblerait deux Français. Samuel Umtiti mais aussi Kurt Zouma, le joueur de Chelsea gravement blessé à un genou, pourrait ainsi inscrire une nouvelle ligne sur leur CV.

Cavani va-t-il prolonger au PSG ?

Si le départ de Zlatan Ibrahimovic devait lui laisser une porte ouverte, Edinson Cavani pourrait ne pas l'emprunter. Si le PSG lui fait les yeux doux, l'attaquant uruguayen hésite encore à prolonger dans la capitale. Ce dernier pourrait être tenté par un retour en Italie alors que la Juventus Turin espère attirer le buteur dans ses rangs.



Critiqué et régulièrement sifflé par le public du Parc des Princes, malgré 30 buts cette saison toutes compétitions confondues, "El Matador" aurait ainsi décidé de se donner du temps et de ne pas céder précipitamment aux avances du PSG.



Milan veut Ibrahimovic

L'avenir d'un autre Parisien est encore sombre. Zlatan Ibrahimovic, qui ne jouera plus sous les couleurs parisiennes l'année prochaine, ne sait pas encore sa future destination. Si Manchester United revient avec insistance, le Milan AC ne compte pas abandonner. Le club italien espère voir revenir le géant suédois, qui a déjà porté les couleurs du club entre 2010 et 2012.



Pas sûr que l'appel milanais soit assez fort cependant. En conférence de presse, il a notamment vanté les qualités de José Mourinho qui a officialisé son arrivée dans le club anglais. "J’ai des offres concrètes d’Angleterre, d’Italie, d’autres pays. Le futur est déjà écrit. J’ai fait mon choix. […] José Mourinho est l’homme pour ramener United au top. J’ai eu une période fantastique avec lui. Je ne sais pas si nous retravaillerons un jour ensemble. C’est un grand transfert. Si vous voulez de l’action, vous prenez Mourinho. Travailler avec Mourinho m’a manqué tous les jours depuis que j’ai quitté l’Inter", a-t-il déclaré selon des propos relayés par TF1.