publié le 29/05/2016 à 01:51

"Perdre deux finales c'est un échec", a confessé Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid après avoir perdu la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid samedi 28 mai à Milan lors des tirs au but, alors qu'il avait déjà perdu en 2014 contre ce même club. "Est-ce que je dois continuer à l'Atlético ou est-ce la fin d'un cycle? Je dois penser à ça", a-t-il également confié mystérieusement, sans en rajouter.



Et d'ajouter seulement quand on lui a reposé la question: "Je suis fier de mes joueurs. J'aime mes joueurs, ils ont tout donné. Ils avaient des crampes. Je leur ai dit 'Ne pleurez pas'". "Si je dois décrire mes sentiments à l'intérieur, je préfère prendre un peu de recul, rentrer chez moi, trouver du réconfort près de mes proches. Dans ma vie, rien n'a été facile. Ces deux finales, c'est un bel accomplissement, mais je ne sais pas laquelle des deux défaites fait le plus mal", a encore souligné Diego Simeone.

"Je me sens responsable pour les fans qui ont payé leur billet", a-t-il insisté. "Zinédine Zidane a la chance, avec le Real, d'entraîner un des trois meilleurs clubs du monde avec Barcelone et le Bayern, a-t-il encore souligné. Celui qui gagne est le meilleur. C'est difficile de tirer les leçons juste après le match. Il faut continuer à travailler, c'est tout ce que je peux dire."