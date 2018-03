publié le 29/05/2016 à 16:27

Il l'attendait depuis le 25 octobre 2015, date de sa dernière victoire à Austin, aux États-Unis. Lewis Hamilton, le champion du monde en titre, a remporté le 44e Grand Prix de sa carrière dimanche 29 mai à Monaco (deuxième victoire pour lui en Principauté, après 2008). 44 comme son chiffre fétiche, celui qu'il arbore sur le devant de sa monoplace. Deux semaines après l'Espagne et le terrible incident de course qui a coûté cher aux Mercedes, Lewis Hamilton, qui a doublé Nico Rosberg au 16e tour, se relance dans la course au titre (19 points marqués de plus que son équipier) et profite d'une stratégie décalée et osée : il a conservé ses pneumatiques maxi pluie pendant 32 tours.



Le Britannique a aussi bénéficié de la défaillance de Red Bull. Daniel Ricciardo, qui avait creusé un énorme écart sur les Mercedes, a été appelé aux stands par l'écurie autrichienne un tour plus tard. Mais les pneus slicks que devait monter le poleman n'étaient pas prêts. Une dizaine de secondes s'est envolée, l'Australien a perdu la tête de la course. À la sortie des stands, Lewis Hamilton a évidemment saisi l'opportunité et est ressorti devant Daniel Ricciardo pour un souffle. "Ce n'est pas moi qui ait demandé à rentrer aux stands", s'est défendu le pilote. Ses nombreuses tentatives de dépassement n'ont ensuite pas été fructueuses à Monaco, qui cette année encore a été à la hauteur de sa réputation.

44 x 44 ¿¿Thank you to my amazing team @mercedesamgf1 for the incredible job today. #GodIsTheGreatest #MonacoGP pic.twitter.com/3dvUUWhIMD — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 29 mai 2016

Nico Rosberg absent

Nico Rosberg, leader du championnat, a été victime des conditions de course. Moins à l'aise que son coéquipier sous la pluie et victime d'un problème lié au refroidissement des freins, il a glissé dans le classement au fur et à mesure de cette sixième épreuve du championnat. Il termine 7e de son Grand Prix à domicile, derrière la Force India de Niko Hülkenberg, qui lui a grillé la politesse sous le drapeau à damier. Pour l'anecdote et le symbole, quelques kilomètres de plus et Lewis Hamilton aurait mit un tour au leader du championnat...

Un premier podium à Monaco pour Sergio Perez

L'autre Force India-Mercedes, celle de Sergio Perez, a complété le trio de tête de ce Grand Prix de Monaco. Le Mexicain, qui a aussi piloté pour McLaren Mercedes par le passé, a résisté à la Ferrari de Sebastian Vettel, 4e, et signe ainsi son premier podium à Monaco.

Le classement du Grand Prix de Monaco 2016

1. Lewis Hamilton (Mercedes - première victoire en 2016)

2. Daniel Ricciardo (Red Bull)

3. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Fernando Alonso (McLaren Honda)

6. Niko Hülkenberg (Force India-Mercedes)

7. Nico Rosberg (Mercedes)

8. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Ferrari)

9. Jenson Button (McLaren Honda)

10. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

...

13. Romain Grosjean (Haas F1)

Le classement du championnat du monde pilotes

1. Nico Rosberg 106

2. Lewis Hamilton 82

3. Daniel Ricciardo 66

4. Kimi Raïkkönen 61

5. Sebastian Vettel 60

...

10. Romain Grosjean 22

Le classement du championnat du monde constructeurs

1. Mercedes 188

2. Ferrari 121

3. Red Bull 104

...

9. Renault 6