et Marie-Pierre Haddad

publié le 12/11/2018 à 08:28

Le Paris Saint-Germain est dans la tourmente. Selon Mediapart, des recruteurs du PSG auraient fiché ethniquement des jeunes joueurs scrutés par le club, avec les mentions "Français", "Maghrébin", "Antillais", "Africain".



Invitée à l'antenne de RTL ce lundi 12 novembre, Roxana Maracineanu explique laisser une semaine au club parisien pour "faire une enquête interne". "On va se revoir suite à ça. En attendant, on va rencontre, Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue et Noël Le Graët, président de la FFF pour voir les mesures que l'on peut prendre ensemble", ajoute-t-elle.

La ministre des Sports annonce qu'un courrier va être envoyé à tous les clubs : "On ne veut surtout pas que ça existe ailleurs (...) Je pense que c’est important de leur rappeler la loi et une injonction à veiller à ce que de telles pratiques ne se reproduisent pas. C'est vrai que j'ai dit que j'étais triste, mais aujourd'hui, je suis vraiment en colère parce que ce sport là, ce n'est pas le sport que je connais".