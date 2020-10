publié le 03/10/2020 à 08:30

Tous les samedi dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 3 octobre, il l'annonce : le choc entre Lyon et Marseille en clôture de la 6e journée de Ligue 1, dimanche 4 octobre (21h) "va déboucher sur un 0-0 tout moche".

Pour lui, cet "Olympico" - "au passage, je n’en peux plus de cette manie pour faire mousser artificiellement les matches de leur donner des appellations" - risque d’être surtout le "Merdico". "J'ai vu tous les matchs de Lyon et de Marseille cette saison et ce n’est pas folichon. Il suffit de voir leur classement : l’OM est 9e et l’OL 11e avec un bilan tellement maigre que Dimitri Payet ferait bien de s’en inspirer."

"Sur 10 matchs joués depuis le début de la saison, les deux Olympiques en cumulé c’est seulement trois victoires, soit une de moins que le leader, Rennes. Pire, Lyon n’a plus gagné depuis quatre matchs et Marseille depuis trois. À croire qu’après la victoire historique au Parc des Princes, les Marseillais se sont dits 'on fait comme les bars et les restaurants chez nous : on ferme !'"