L1 : Marseille, Rennes, Saint-Étienne, Bordeaux... Les 12 clubs concernés par les deux dernières journées

Certes, de Lyon (8e) à Troyes (15e) en passant par Nantes, Lille, Brest, Reims, Montpellier et Angers, soit plus du tiers des équipes, les deux dernières journées de Ligue 1 de cette saison 2021-2022 n'ont plus guère d'intérêt, sinon de la finir au mieux. Tout en haut, le PSG, en dépit de sa nouvelle désillusion en Ligue des champions et d'un parcours sans grand relief, est assuré du titre de champion de France, le dixième de son histoire, record de Saint-Étienne égalé.

Mais pour le reste, à savoir l'attribution des quatre autres places européennes et la descente en Ligue 2, tout reste à faire, le suspense est total. De Marseille (2e, 68 points) à Rennes (5e, 62 pts) en passant par Monaco (65 pts) et Nice (63 pts), ils sont quatre à se disputer la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des champions, avec l'assurance de jouer six matches de poules, les revenus qui vont avec et un argument de poids à faire valoir aux futures recrues.

Le 3e devra de son côté surmonter quatre matches piège pour s'inviter à la table des grands : le troisième tour préliminaire en aller-retour puis un barrage. Monaco s'y était cassé les dents la saison dernière par exemple. Le 4e accompagnera Nantes, vainqueur de la Coupe de France, en phase de groupes de la deuxième coupe d'Europe, la Ligue Europa, et le 5e ira en barrages de la Ligue Europa Conférence. Strasbourg (60 pts) et Lens (58 pts) sont également concernés par ces deux batailles.

Deux "finales pour l'OM

Après la défaite de Rennes à Nantes (2-1), la lutte pour la 2e place s'est recentrée sur Marseille et Monaco. L'OM part avec trois points d'avance, mais l'équipe de Jorge Sampaoli, plombée par plusieurs blessures, possède un calendrier plus difficile que celui de l'ASM, qui reste sur huit victoires de suite.

Les deux équipes possèdent également la même différence de buts (+23), ce qui annonce une course serrée jusqu'au bout, dans laquelle chaque but comptera. Les Marseillais se rendent à Rennes samedi 14 mai (21h) avant de recevoir Strasbourg le samedi 28 (21h), tandis que les Monégasques accueilleront Brest puis se déplaceront à Lens.

Ligue Europa : Nice à la main

Ensuite, Nice a la main face à Rennes, Strasbourg et Lens. Lyon (8e, 55 pts) ne peut plus rien espérer. Le Gym termine face à deux équipes qui ne jouent plus rien, Lille et Reims. Après la réception de l'OM, Rennes ira à Lille. Strasbourg reçoit Troyes avant de se frotter à son tour aux Marseillais. Lens va à Troyes avant de défier Monaco.

Ligue 2 : Bordeaux y est presque, les Verts sur un fil

Troyes (15e, 37 pts) n'est mathématiquement pas maintenu à deux journées de la fin, mais seul un scénario improbable laisserait l'Estac à la 18e place. Clermont (16e, 36 pts) devrait aussi jouer en L1 la saison prochaine, à moins d'un redressement spectaculaire de Lorient (17e, 34 pts) et Saint-Étienne (18e, 31 pts).

Ces deux équipes ont le plus à perdre. Les Bretons disputent une "finale" pour le maintien chez la lanterne rouge Bordeaux (20e, 27 pts), condamné à la L2 en cas de défaite. Même victorieux, les Bordelais peuvent descendre, si les Verts, qui ont besoin de points pour éviter les barrages, gagnent contre Reims.

Un succès des Stéphanois, qui finiront à Nantes, pourrait aussi être fatal au relégable Metz (19e, 28 pts) si les Messins ne battent pas Angers avant d'aller au Parc des Princes tandis que Bordeaux sera à Brest. Les deux derniers descendent directement, le 18e joue un barrage aller-retour contre le 3e, le 4e ou le 5e de Ligue 2.

Ligue 1 : programme et classement

Samedi 14 mai : 37e journée (21h)



Montpellier - PSG

Rennes - Marseille

Monaco - Brest

Nice - Lille

Strasbourg - Clermont

Troyes - Lens

Lyon - Nantes

Saint-Étienne - Reims

Bordeaux - Lorient

Metz - Angers



Samedi 21 mai : 38e journée (21h)



PSG - Metz

Marseille - Strasbourg

Lens - Monaco

Reims - Nice

Lille - Rennes

Lorient - Troyes

Nantes - Saint-Étienne

Brest - Bordeaux

Clermont - Lyon

Angers - Montpellier



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 80 36 24 8 4 81 36 45

2. Marseille 68 36 20 8 8 59 36 23

3. Monaco 65 36 19 8 9 59 36 23

4. Nice 63 36 19 7 10 48 31 17

5. Rennes 62 36 19 5 12 78 38 40

6. Strasbourg 60 36 16 12 8 59 39 20

7. Lens 58 36 16 10 10 57 45 12

8. Lyon 55 36 15 11 10 61 48 13

9. Nantes 54 36 15 9 12 52 44 8

10. Lille 51 36 13 12 11 43 45 -2

11. Brest 48 36 13 9 14 45 49 -4

12. Reims 43 36 10 13 13 39 40 -1

13. Montpellier 43 36 12 7 17 49 55 -6

14. Angers 38 36 9 11 16 42 54 -12

15. Troyes 37 36 9 10 17 35 49 -14

16. Clermont 36 36 9 9 18 37 66 -29

17. Lorient 34 36 8 10 18 34 62 -28

18. Saint-Étienne 31 36 7 10 19 40 74 -34

19. Metz 28 36 5 13 18 34 64 -30

20. Bordeaux 27 36 5 12 19 48 89 -41

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info