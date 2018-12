PSG : Atlético, Tottenham, AS Rome... Quel adversaire en 8es de finale ?

publié le 12/12/2018 à 16:48

Dernier de sa poule au terme de la 1re journée, en position de repêché en Europa League de la 2e à la 4e - ce qui aurait été vécu comme une humiliation -, le Paris Saint-Germain sera finalement bien présent au stade des 8es de finale de la Ligue des champions en février et mars prochains. Cerise sur le gâteau, il termine même en tête du groupe C devant Liverpool grâce à son succès sur l'Étoile Rouge à Belgrade (1-4).



Un an après la désillusion face au Real Madrid au début de la phase à élimination directe, en matches aller-retour, qui sera l'adversaire des hommes de Thomas Tuchel à la fin de l'hiver ? Première certitude : pas le triple champion d'Europe en titre, qui terminera lui aussi 1er de son groupe. C'est aussi le cas du Borussia Dortmund, du FC Barcelone et du FC Porto. Tous ces clubs hériteront d'un 2e de groupe et recevront au match retour.

Les clubs d'un même pays protégés

Deuxième certitude, Paris ne pourra pas recroiser si tôt dans la compétition l'autre qualifié de son groupe, Liverpool, donc. Troisième règle du tirage au sort à venir : deux clubs d'un même pays ne se rencontreront pas avant les quarts de finale. Il n'y aura donc pas de PSG-OL si Lyon termine 2e de son groupe derrière Manchester City.

Avant de connaître les places finales du Bayern Munich et de l'Ajax Amsterdam d'un côté, de la Juventus Turin et de Manchester United de l'autre, les quatre clients identifiés pour les Parisiens sont les Espagnols de l'Atlético de Madrid, les Anglais de Tottehnam, les Italiens de l'AS Rome et les Allemands de Schalke 04, sans doute par ordre de difficulté.

Atlético, probabilité la plus forte

Malheureusement pour le PSG, la probabilité de tomber sur les partenaires d'Antoine Griezmann est la plus élevée puisque deux des 1ers de groupe les éviteront à coup sûr, le Real et le Barça en tant que clubs espagnols. Retrouver le Tottenham du Brésilien Lucas et de Hugo Lloris ne serait pas n on plus une mince affaire.



Les 8es de finale aller sont programmés les 12-13 et 19-20 février, et retour les 5-6 et 12-13 mars. La finale doit avoir lieu le samedi 1er juin à l'Estadio Metropolitano de Madrid, le nouveau stade de l'Atlético.