L'équipe de France est-elle en burn out à cinq mois de la Coupe du monde ?

Le sujet du jour. Lundi 13 juin, les Bleus se sont inclinés au Stade de France contre la Croatie (0-1) en Ligue des nations. Les champions du monde ont enregistré un quatrième match d'affilée sans victoire, et un deuxième revers en juin après une défaite initiale contre le Danemark (1-2).

Tenants du titre, les hommes de Didier Deschamps sont en très mauvaise posture pour participer au Final Four de la Ligue des nations. Désormais, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains, même en gagnant leurs trois dernières rencontres. Incapable de s'imposer, l'équipe de France inquiète à seulement cinq mois de la Coupe du monde.

Pourquoi on en parle ? Les Bleus sont-ils réellement épuisés ? À cinq mois du départ au Qatar pour défendre notre titre pour le mondial, doit-on vraiment s'inquiéter ?

Analyse. "Ce qui se dégage sur le terrain et en dehors, c'est à dire un épuisement global, généralisé, individuel. Les joueurs, en tant qu'athlètes, quand on les prend individuellement, on voit bien, dans leur manière de se comporter, leur explosivité… On a un joueur comme Karim Benzema, qui va être très probablement Ballon d'Or, ça veut dire que c'est le meilleur joueur de la saison, tout club et toute sélection confondus. Et là, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a mis un très beau but sur le premier match, face au Danemark, mais ensuite on l'a vu trainer sa misère sur le terrain, ça ne correspond pas au joueur que l'on connait. Il y a lui, il y a tous les autres et tout ça fait que, collectivement, on a un groupe qui est aphone, qui est à bout de force et à bout de nerf et qui ne donne plus ce que doit nécessiter le très haut niveau", explique Philippe Sanfourche, journaliste et chef de la rubrique foot sur RTL.





