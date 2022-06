Ligue des Nations : face à la fatigue, Pirès tire la sonnette d'alarme sur RTL

Fatigue. Le mot revient en boucle, à chaque conférence de presse, depuis le début du rassemblement des Bleus pour ces quatre matches de Ligue des Nations de début juin. À quelques heures du dernier, lundi 13 juin (20h45) face à la Croatie et après une défaite et deux nuls des hommes de Didier Deschamps, Robert Pirès tire la sonnette d'alarme.

C'est le "4e match en 11 jours, on est en fin de saison, les joueurs viennent de faire 10 mois de championnat, ça a été difficile, explique le consultant RTL/M6 (...) On prend des risques, oui. Les joueurs sont fatigués mentalement. Il y a des titulaires qui jouent avec le frein à main, il y en a qui jouent à moitié blessé. Je pense à Kylian Mbappé, qui a été je pense un peu forcé de jouer, de rentrer et en plus de nous sauver en Autriche".

"Attention, il faut être prudent, insiste le champion du monde 1998. Donc là, je m'adresse à l'UEFA et à la Fifa : il faut trouver un dialogue, un compromis. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, pour toutes les équipes, les grandes nations ont du mal à gagner parce qu'elles ont fatigué (...) S'il faut supprimer la Nations League parce qu'elle est trop lourde physiquement, il faudra l'annuler, tout simplement".

