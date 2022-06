Équipe de France : 44% des Français jugent inquiétants les deux derniers résultats

44% des Français et 59% des amateurs de football jugent inquiétants les deux dernières prestations des Bleus, contre le Danemark (1-2) et la Croatie dans le cadre de la troisième édition de la Ligue des Nations, à un peu plus de cinq mois du Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre).

Si 47% des passionnés mettent ces résultats sur le compte de la fin de saison, de la fatigue et de la motivation, la majorité (52%) y voient plutôt des problèmes structurels : faiblesses au niveau mental (19%), choix tactiques pas bons (19%), faiblesse défensive (14%). Didier Deschamps conserve néanmoins un capital confiance solide : 80% des amateurs estiment qu’il sait où il va (mais seuls 26% en sont vraiment certains).

Enfin, afin de pallier les problèmes défensifs, les amateurs souhaitent abandonner la défense à 3 et que l’équipe passe en 4-3-3 (37% des sondés) ou en 4-4-2 (29%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 8 et jeudi 9 juin 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 409 amateurs de football.

44% des Français inquiets

Battus (1-2) au Stade de France avec la meilleure équipe possible du moment - mais un Kylian Mbappé remplacé dès la mi-temps après une douleur à un genou -, les tenants du titre de la Ligue des Nations et champions du monde en titre ont été accrochés en Croatie (1-1) avec une équipe bis.

L’équipe restait sur sept victoires consécutives depuis le mois de septembre 2021. À moins de six mois de la Coupe du monde au Qatar, ces résultats sont-ils inquiétants ? 44% des Français et surtout 59% des amateurs de football le pensent. Il reste néanmoins deux matchs, face à l’Autriche vendredi 10 juin (20h45) et de nouveau face à la Croatie lundi 13 juin (20h45) pour rassurer le public.

baro_edf Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

