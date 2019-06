Mercato OL : Ndombélé proche de Tottenham, Thiago Mendes pour le remplacer ?

et AFP

publié le 26/06/2019 à 11:44

À Lyon, la lumière est amenée par le nouveau duo qui gère le mercato de l'Olympique : Juninho, directeur sportif et Sylvinho, entraîneur intronisé le 28 mai. L'arrivée du milieu de terrain brésilien Jean Lucas en provenance de Santos le 25 juin laisse à penser qu'à ce poste, certains membres de l'équipe ont un bon de sortie. Comme Tanguy Ndombélé qui est susceptible de quitter la région Rhône-Alpes cet été.

Le club serait même en passe d’acheter un autre milieu de terrain en plus du jeune Jean Lucas (21 ans). Le président du club Jean-Michel Aulas a annoncé : "Si Tanguy Ndombélé devait partir, nous avons ciblé un certain nombre de joueurs et Thiago Mendes fait partie des joueurs qui intéressent nos équipes de recrutement".

Arrivé en prêt en provenance d’Amiens pour 2 millions d'euros lors du mercato estival 2017, Lyon avait levé l'option d'achat en offrant au club des Hauts-de-France la somme de 8 millions d'euros l'année suivante. Sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, le natif de Longjumeau a tapé dans l’œil des plus grands clubs d'Europe. Selon Sky Sport Italia, un accord serait sur le point d’être trouvé entre Tottenham et le club rhodanien pour un transfert qui avoisinerait les 60 millions d'euros hors bonus.