publié le 24/06/2019 à 18:11

Entre l'Italie ou la Suède, c'est finalement la première qui a été choisie. Les Jeux olympiques d'hiver 2026 ont été attribués à la candidature italienne de Milan/Cortina d'Ampezzo, par le Comité international olympique (CIO) réuni en session lundi à Lausanne. La ville a été préférée à Stockholm, en Suède.

La candidature prévoit une cérémonie d'ouverture à Milan, au nord de l'Italie. Les épreuves hommes devraient avoir lieu en partie à Bormio (Lombardie), à quelques 150 kilomètres au nord-est de la ville, à la frontière suisse. Les épreuves pour les femmes devraient elles se dérouler partiellement à Cortina d'Ampezzo (Vénétie), 300 kilomètres plus loin, près de la frontière autrichienne.

Une victoire pour l'Italie, après une candidature avortée de Rome pour les JO d'été 2024. Le Comité olympique italien a réussi cette fois à unir monde politique et monde économique, et les deux régions les plus riches du pays, la Lombardie et la Vénétie. Le pays ultramontain bénéficiait aussi de trois membres au sein du CIO, un atout de taille.